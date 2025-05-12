Как мировые СМИ отреагировали на приостановку торговой войны США и Китая

Как мировые СМИ отреагировали на приостановку торговой войны США и КитаяПекин снизит тарифы на американские товары со 125 до 10%. Вашингтон на китайские – со 145 до 30%.
США и Китай договорились о снижении взаимных пошлин сроком на 90 дней. Об этом говорилось в совместном заявлении по итогам торговой встречи сторон в Женеве. Пекин снизит тарифы на американские товары со 125 до 10%. Вашингтон же на китайские – со 145 до 30%. Новые пошлины должны вступить в силу до 14 мая. После этого стороны создадут механизм для обсуждения экономических и торговых отношений. Переговоры пройдут поочередно в Китае и США или в третьей стране. Как мировые СМИ отреагировали на приостановку торговой войны между странами – в материале «Ведомостей».
«Переговоры состоялись после нескольких месяцев экономической и риторической вражды, которые всколыхнули мировые рынки и угрожали приостановить торговлю между крупнейшим в мире экспортером и его крупнейшим потребителем. Соглашение, хотя и временное, знаменует собой первый ощутимый шаг к деэскалации напряженности, которая росла с тех пор, как Трамп вступил в должность в январе и почти сразу же начал вводить тарифы для Китая. <…> Аналитики заявили, что совместное заявление, сделанное в понедельник, снижает накал торговой войны, но мало что делает для изменения общего направления ухудшающихся отношений между Пекином и Вашингтоном».
«Несколько дней назад это казалось почти невозможным, но в понедельник, к удивлению мировых инвесторов и обычных предприятий, опасающихся торговой войны, США и Китай договорились о значительной деэскалации. <…> Пакт знаменует собой значительную отсрочку для мировой экономики. Высокие тарифы привели к тому, что торговля между США и Китаем фактически иссякла, что усилило инфляционное давление в США и поставило под угрозу экспортный двигатель, обеспечивающий рост Китая».
«На данный момент соглашение выводит из тупика, который привел к остановке значительной части торговли между Китаем и Соединенными Штатами. Многие американские предприятия приостановили заказы, надеясь, что обе страны смогут договориться о снижении тарифных ставок. Экономисты предупреждают, что торговый спор замедлит глобальный экономический рост, подстегнет инфляцию и создаст дефицит товаров, что потенциально может привести Соединенные Штаты к рецессии. <…> Хотя временная отсрочка от шокирующе высоких тарифов является поводом для празднования для бизнеса в обеих странах, последствия будут ощущаться еще долго».
«Это облегчение, на которое надеялись мировые компании и инвесторы после того, как торговая война практически остановила торговлю и подтолкнула экономику к рецессии. <…> В ближайшие месяцы предприятия и рынки будут внимательно следить за ходом переговоров в поисках признаков прогресса. <…> Пауза также может спровоцировать всплеск активности по размещению заказов, поскольку компании, которые воздерживались от этого из-за высоких тарифов, спешат пополнить запасы – отскок, который, как предупреждают некоторые, может вызвать резкий скачок спроса».
«Мировые рынки выросли после того, как США и Китай снизили тарифы на 90 дней, что привело к значительной деэскалации торговой войны. <…> Трейдеры снизили свои ставки на снижение процентных ставок в США, поскольку перспектива получения хороших новостей о торговле улучшает перспективы крупнейшей экономики мира. <…> 90-дневное снижение тарифов между США и Китаем дает “передышку” для переговоров, но может не дать достаточно времени для заключения детальной торговой сделки между двумя крупнейшими экономиками мира».
«Разрядка напряженности, хотя и приветствуется Уолл-стрит, потребителями и предприятиями, представляет собой значительный сдвиг для администрации Трампа, которая всего несколько дней назад заявляла, что торговое противостояние с Китаем необходимо для восстановления утраченного производственного потенциала Америки. На прошлой неделе Трамп заявил, что нулевая торговля с Китаем ставит Америку в более выгодное положение, поскольку это означает, что она больше не “теряет деньги” из-за китайцев. <…> Крупный прорыв: существенное, хотя и временное, соглашение было неожиданным. Буквально на прошлой неделе Бессент попытался оправдать ожидания, заявив, что его целью на переговорах была “деэскалация” напряженности, а не “крупная торговая сделка”, поскольку США и Китай фактически зашли в тупик с тех пор, как президент Дональд Трамп ввел свою тарифную политику».
«Сегодняшний шаг “существенно снижает средний тарифный шок США в отношении Китая”, хотя оставшиеся налоги на импорт остаются высокими и все еще могут сократить импорт в США из Китая примерно на 70% в среднесрочной перспективе. <…> Деэскалация произошла после того, как последние данные показали спад в торговле по всему Тихому океану. <…> В то время как рынки приветствовали недавние сообщения о прогрессе, история показывает, что для достижения детального соглашения может потребоваться много времени, если это вообще возможно».
«В США вернулся экономический разум. Они поняли, что цена того, что они пытались сделать, была непомерно высокой. <…> Европейские политики должны принять во внимание жесткий подход Пекина. <…> Всякий раз, когда он начинает страдать экономически, президент США, похоже, сдается».
«Несмотря на то что США и Китай называют это совместным соглашением, в Пекине его интерпретируют как отказ администрации Трампа от пошлин. <…> Мы вернулись к исходной точке. Сейчас Китай находится в психологически более сильной позиции, чем раньше».
«Результат намного превзошел ожидания рынка. Раньше надежда была только на то, что две стороны смогут сесть за стол переговоров, а рынок был очень хрупким. Теперь определенности больше. И китайские акции, и юань будут некоторое время расти. <…> Это неожиданное достижение в китайско-американских переговорах по тарифам».
«В истории мировой экономики экономические и торговые трения между странами не являются редкостью, но недавние высказывания и действия Соединенных Штатов, которые грубо эксплуатируют и злонамеренно клевещут на другие страны, превзошли воображение большинства людей. Когда им не хватает слов, они часто прибегают к «теории экономического краха Китая». <…> Сегодняшнее правительство США проигнорировало многие рациональные голоса в своей собственной стране, настаивая на использовании пошлин в качестве оружия для шантажа других стран. <…> Соединенным Штатам необходимо дорожить доброй волей Китая. Эта добрая воля и терпение имеют свои пределы и никогда не будут применяться к продолжающемуся беспринципному угнетению, шантажу и непоследовательности».