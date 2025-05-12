Как мировые СМИ отреагировали на приостановку торговой войны США и Китая

«Разрядка напряженности, хотя и приветствуется Уолл-стрит, потребителями и предприятиями, представляет собой значительный сдвиг для администрации Трампа, которая всего несколько дней назад заявляла, что торговое противостояние с Китаем необходимо для восстановления утраченного производственного потенциала Америки. На прошлой неделе Трамп заявил, что нулевая торговля с Китаем ставит Америку в более выгодное положение, поскольку это означает, что она больше не “теряет деньги” из-за китайцев. <…> Крупный прорыв: существенное, хотя и временное, соглашение было неожиданным. Буквально на прошлой неделе Бессент попытался оправдать ожидания, заявив, что его целью на переговорах была “деэскалация” напряженности, а не “крупная торговая сделка”, поскольку США и Китай фактически зашли в тупик с тех пор, как президент Дональд Трамп ввел свою тарифную политику».