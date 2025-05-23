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Трамп предложил ввести 50%-е пошлины в отношении Евросоюза

Ведомости

Президент США Дональд Трамп предложил ввести 50%-е пошлины в отношении стран Европейского союза. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По его мнению, переговоры по поводу торговли с Евросоюзом «ни к чему не ведут».

2 апреля Трамп объявил о «зеркальных» пошлинах в отношении всех товаров из ЕС в 20%. 9 апреля страны объединения попали под 90-дневную отсрочку их действия (на это время действует ставка 10%). В этот же день Брюссель успел утвердить ответ на мартовские пошлины США в 25% на импорт стали и алюминия на 22 млрд евро. Но ЕС после сообщения Трампа тоже решил отложить их введение. 

В адрес администрации а Трампа 23 мая поступило новое предложение относительно возможного торгового соглашения от ЕС. Как сообщало агентство Bloomberg, документ содержит больше пунктов, отвечающих интересам США. В частности, там оговорено постепенное снижение тарифов до нуля – но по сельскохозяйственным и промышленным «нечувствительным» товарам. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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