Трамп предложил ввести 50%-е пошлины в отношении Евросоюза
Президент США Дональд Трамп предложил ввести 50%-е пошлины в отношении стран Европейского союза. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
По его мнению, переговоры по поводу торговли с Евросоюзом «ни к чему не ведут».
2 апреля Трамп объявил о «зеркальных» пошлинах в отношении всех товаров из ЕС в 20%. 9 апреля страны объединения попали под 90-дневную отсрочку их действия (на это время действует ставка 10%). В этот же день Брюссель успел утвердить ответ на мартовские пошлины США в 25% на импорт стали и алюминия на 22 млрд евро. Но ЕС после сообщения Трампа тоже решил отложить их введение.
В адрес администрации а Трампа 23 мая поступило новое предложение относительно возможного торгового соглашения от ЕС. Как сообщало агентство Bloomberg, документ содержит больше пунктов, отвечающих интересам США. В частности, там оговорено постепенное снижение тарифов до нуля – но по сельскохозяйственным и промышленным «нечувствительным» товарам.