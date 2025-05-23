Трамп предложил ввести 50%-е пошлины в отношении Евросоюза

2 апреля Трамп объявил о «зеркальных» пошлинах в отношении всех товаров из ЕС в 20%. 9 апреля страны объединения попали под 90-дневную отсрочку их действия (на это время действует ставка 10%). В этот же день Брюссель успел утвердить ответ на мартовские пошлины США в 25% на импорт стали и алюминия на 22 млрд евро. Но ЕС после сообщения Трампа тоже решил отложить их введение.