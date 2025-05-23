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Готовы ли Евросоюз и Белый дом к торговому перемирию

Брюссель выборочно учел интересы США, но это вряд ли снимет претензии Дональда Трампа
Владимир Кулагин
Глеб Мишутин
Переговоры команды президента США Дональда Трампа с подчиненными Урсулы фон дер Ляйен пока не привели к взаимопониманию
Переговоры команды президента США Дональда Трампа с подчиненными Урсулы фон дер Ляйен пока не привели к взаимопониманию / Shealah Craighead / The White House

В адрес администрации президента США Дональда Трампа от Евросоюза (ЕС) поступило новое предложение относительно возможного торгового соглашения. Согласно источникам Bloomberg, документ содержит больше пунктов, отвечающих интересам США. В частности, там оговорено постепенное снижение тарифов до нуля – но по сельскохозяйственным и промышленным «нечувствительным» товарам. При этом ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично говорила, что выступает за широкое соглашение с союзником о тарифах «ноль на ноль». Известно, что следующий раунд торговых переговоров между партнерами, чьи отношения переживают кризис как по идеологическим, так и по торговым причинам, пройдет в июне. При этом Еврокомиссии может потребоваться дополнительный мандат со стороны государств-членов.

Кроме того, в документе есть пункты о «международных трудовых правах, экологических стандартах и экономической безопасности». Отдельно ЕС сделал акцент и на возможностях сотрудничества партнеров по обе стороны Атлантики. В частности, оговорены взаимные инвестиции и стратегические закупки в сфере энергетики, искусственного интеллекта и цифровых коммуникаций. Также в Брюсселе предлагают США сотрудничество в экспортном контроле и проверке инвестиций, определении происхождения товаров, борьбе с «избыточными мощностями» в сталелитейной, автомобильной и полупроводниковой отраслях, а также по вопросу общего рынка критически важного сырья. Помимо этого ЕС продвигает общие стандарты с США по продуктам питания, соглашениям в сфере госзакупок и цифровой торговли и т. п.

Bloomberg пишет, что ЕС одновременно готовится к введению контрмер, если переговоры с американцами не приведут к устраивающему блок результату. И действительно, еще 8 мая Еврокомиссия официально объявила об идущих консультациях внутри блока по возможному ограничению экспорта США на 95 млрд евро, которое будет затрагивать «широкий список промышленных и сельскохозяйственных товаров».

2 апреля Трамп объявил о «зеркальных» пошлинах в отношении всех товаров из ЕС в 20%. 9 апреля страны объединения попали под 90-дневную отсрочку их действия (на это время действует ставка 10%). В этот же день Брюссель успел утвердить ответ на мартовские пошлины США в 25% на импорт стали и алюминия на 22 млрд евро. Но ЕС после сообщения Трампа тоже решил отложить их введение. В тот европейский список попали не только металлы, но и такие американские товары, как табак, мотоциклы и птица. Интересно, что единственной страной, голосовавшей против такого ответа, была Венгрия, где у власти находится самый близкий к Трампу премьер Виктор Орбан.

Традиционно одной из причин, которой Белый дом обосновывает введение дополнительных пошлин, называется дефицит в торговле. По данным бюро экономического анализа министерства торговли США, в 2024 г. торговый дефицит США с ЕС составил $235,6 млрд, а поставки из Европы выросли до $605,8 млрд (по сравнению с $576,3 млрд в 2023 г.).

Вопрос с пошлинами США в отношении ЕС стоит действительно остро, говорит доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. По его оценке, наиболее сильно рискуют пострадать автомобильная и авиационная промышленность, а также химическая отрасль и фармацевтика. Кроме того, пошлины для ЕС означают дополнительную нагрузку на производство, а также закрытие предприятий и сокращение рабочих мест.

При этом для Брюсселя в ближайшее время важно обеспечить беспрепятственный импорт продовольственных товаров из США. Связано это с планируемым решением ЕС ввести 100%-ные пошлины на удобрения азотной группы из России, которые приведут к сильному удару по европейским фермерам. Потому в Брюсселе готовы сокращать возможные тарифы на сельхозтовары из-за океана, говорит эксперт. Что же касается действующей пошлины в 10%, то вряд ли правящая администрация согласится снизить ее еще больше, предполагает Камкин.

Скорее всего, план ЕС не будет принят США в изначальном виде, предполагает научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Вашингтон переходит к политике изоляционизма, и это будет долгосрочной тенденцией в рамках республиканской идеологии. Важность представляют даже не барьеры как таковые, а позиция американцев по производствам. По мнению Вашингтона, отмечает эксперт, ЕС субсидирует промышленность за счет государственных механизмов и льготных кредитов. Это относится, например, к сталелитейному производству и автомобилестроению. Поэтому, даже если сторонам удастся достичь какой-то договоренности по пошлинам, противостояние ЕС и США, приобретающее системный характер, продолжится, уверен Сокольщик. В целом администрация Трампа в меньшей мере симпатизирует структурам ЕС, предпочитая выстраивать двусторонние отношения с дружественными странами.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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