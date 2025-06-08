Дмитриев в апреле говорил, что экономический рост в России составил 4% по итогам прошлого года, а в Европе – всего около 1%. Уровень государственного долга России – 18% от ВВП, в то время как в Европе он приближается к 100%. Спецпредставитель президента подчеркнул, что российская экономика показывает хорошие результаты и РФ не просит о снятии санкций.