Дмитриев сравнил соотношение госдолга к ВВП России и США
Государственный долг России к ВВП составляет менее 20%, в странах Европы и США этот показатель намного выше. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Госдолг России к ВВП составляет менее 20%, в то время как в Европе этот показатель выше 100%, а в США – выше 120%. Макроэкономическая устойчивость имеет значение», – написал Дмитриев в социальных сетях (цитата по «РИА Новости»).
Дмитриев в апреле говорил, что экономический рост в России составил 4% по итогам прошлого года, а в Европе – всего около 1%. Уровень государственного долга России – 18% от ВВП, в то время как в Европе он приближается к 100%. Спецпредставитель президента подчеркнул, что российская экономика показывает хорошие результаты и РФ не просит о снятии санкций.
Государственный долг России очень низкий, обязательства по нему страна выполняет в срок и в полном объеме, констатировала в мае китайская компания China Chengxin International Credit Rating (CCXI). Объем внутреннего госдолга на 1 мая – 24,989 трлн руб., внешнего – $53,9 млрд, из них по еврооблигациям – $32,8 млрд, сообщал Минфин.