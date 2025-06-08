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Дмитриев сравнил соотношение госдолга к ВВП России и США

Ведомости

Государственный долг России к ВВП составляет менее 20%, в странах Европы и США этот показатель намного выше. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Госдолг России к ВВП составляет менее 20%, в то время как в Европе этот показатель выше 100%, а в США – выше 120%. Макроэкономическая устойчивость имеет значение», – написал Дмитриев в социальных сетях (цитата по «РИА Новости»).

Дмитриев в апреле говорил, что экономический рост в России составил 4% по итогам прошлого года, а в Европе – всего около 1%. Уровень государственного долга России – 18% от ВВП, в то время как в Европе он приближается к 100%. Спецпредставитель президента подчеркнул, что российская экономика показывает хорошие результаты и РФ не просит о снятии санкций.

Государственный долг России очень низкий, обязательства по нему страна выполняет в срок и в полном объеме, констатировала в мае китайская компания China Chengxin International Credit Rating (CCXI). Объем внутреннего госдолга на 1 мая – 24,989 трлн руб., внешнего – $53,9 млрд, из них по еврооблигациям – $32,8 млрд, сообщал Минфин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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