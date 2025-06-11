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Госдума приняла закон о создании системы по выявлению картелей в госзакупках

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, разработанный Федеральной антимонопольной службой (ФАС), о создании ГИС «Антикартель», сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Он позволит выявлять и ограничивать деятельность картелей в сфере государственных закупок.

Функционал системы предполагает перспективы для того, чтобы «анализировать данные единой информационной системы в сфере закупок, ГИС «Торги» и иную информацию в целях выявления рисков нарушений антимонопольного законодательства в автоматическом режиме с помощью элементов машинного обучения», отметили в пресс-службе.

Цели также можно будет достигнуть с уменьшенным числом поисковых запросов и оперативным получением ответов. По мнению ведомства, принятие поправок в закон «О защите конкуренции» поможет сэкономить бюджетные средства и декартелизировать сферу госзакупок.

9 июня ФАС признала картелем ООО «Вавилон», ООО «Экосервис», ООО «Квадрат», ООО «Виват», ООО «Новэко» и ООО «Фрегат». Они заключили соглашение для поддержания цен в 38 закупочных процедурах на общую сумму 963,9 млн руб. 3 июня ФАС выявила картель при закупке медицинских изделий общей стоимостью свыше 620 млн руб. Тендеры проводились государственными учреждениями в Санкт-Петербурге и Калининградской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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