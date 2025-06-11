Госдума приняла закон о создании системы по выявлению картелей в госзакупках
Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, разработанный Федеральной антимонопольной службой (ФАС), о создании ГИС «Антикартель», сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Он позволит выявлять и ограничивать деятельность картелей в сфере государственных закупок.
Функционал системы предполагает перспективы для того, чтобы «анализировать данные единой информационной системы в сфере закупок, ГИС «Торги» и иную информацию в целях выявления рисков нарушений антимонопольного законодательства в автоматическом режиме с помощью элементов машинного обучения», отметили в пресс-службе.
Цели также можно будет достигнуть с уменьшенным числом поисковых запросов и оперативным получением ответов. По мнению ведомства, принятие поправок в закон «О защите конкуренции» поможет сэкономить бюджетные средства и декартелизировать сферу госзакупок.
9 июня ФАС признала картелем ООО «Вавилон», ООО «Экосервис», ООО «Квадрат», ООО «Виват», ООО «Новэко» и ООО «Фрегат». Они заключили соглашение для поддержания цен в 38 закупочных процедурах на общую сумму 963,9 млн руб. 3 июня ФАС выявила картель при закупке медицинских изделий общей стоимостью свыше 620 млн руб. Тендеры проводились государственными учреждениями в Санкт-Петербурге и Калининградской области.