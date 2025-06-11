Госдума приняла закон о создании системы по выявлению картелей в госзакупках

Функционал системы предполагает перспективы для того, чтобы «анализировать данные единой информационной системы в сфере закупок, ГИС «Торги» и иную информацию в целях выявления рисков нарушений антимонопольного законодательства в автоматическом режиме с помощью элементов машинного обучения», отметили в пресс-службе.