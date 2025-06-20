Путин обозначил лидеров рейтинга инвестклимата в 2025 году
Лидерами рейтинга инвестклимата в РФ в текущем году стали Москва и область, Татарстан, Нижегородская область, а также Башкирия. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Татарстан и Нижегородская область показали самую высокую динамику индекса, отметил президент. Оба региона заняли второе место с одинаковыми результатами. При этом их нынешние параметры инвестиционной привлекательности оказались выше, чем у Москвы годом ранее. По словам Путина, это говорит о том, что планка лидерства постоянно повышается.
«В работе над инвестиционным климатом нельзя останавливаться, надо постоянно смотреть вперед и ставить новые задачи», – заключил глава государства
Он также подчеркнул, что в этом году рейтинг стал более детальным, подробным и информативным. Теперь он охватывает 82 показателя вместо 70.
В ходе того же мероприятия Путин призвал кардинально минимизировать издержки бизнеса. Стране нужно «новое качество инвестиционного климата», заявил он. К 2030 г. Россия должна войти в двадцатку лучших стран по условиям ведения бизнеса, подчеркнул президент. «Мы хотим стать сильнее», – сказал Путин.