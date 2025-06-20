Путин обозначил лидеров рейтинга инвестклимата в 2025 году

Татарстан и Нижегородская область показали самую высокую динамику индекса, отметил президент. Оба региона заняли второе место с одинаковыми результатами. При этом их нынешние параметры инвестиционной привлекательности оказались выше, чем у Москвы годом ранее. По словам Путина, это говорит о том, что планка лидерства постоянно повышается.