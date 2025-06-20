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Путин обозначил лидеров рейтинга инвестклимата в 2025 году

Ведомости

Лидерами рейтинга инвестклимата в РФ в текущем году стали Москва и область, Татарстан, Нижегородская область, а также Башкирия. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Татарстан и Нижегородская область показали самую высокую динамику индекса, отметил президент. Оба региона заняли второе место с одинаковыми результатами. При этом их нынешние параметры инвестиционной привлекательности оказались выше, чем у Москвы годом ранее. По словам Путина, это говорит о том, что планка лидерства постоянно повышается.

«В работе над инвестиционным климатом нельзя останавливаться, надо постоянно смотреть вперед и ставить новые задачи», – заключил глава государства

Он также подчеркнул, что в этом году рейтинг стал более детальным, подробным и информативным. Теперь он охватывает 82 показателя вместо 70.

В ходе того же мероприятия Путин призвал кардинально минимизировать издержки бизнеса. Стране нужно «новое качество инвестиционного климата», заявил он. К 2030 г. Россия должна войти в двадцатку лучших стран по условиям ведения бизнеса, подчеркнул президент. «Мы хотим стать сильнее», – сказал Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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