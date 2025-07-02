ВВП России за пять месяцев вырос на 1,5%

Платные услуги населению в мае показали рост на 1% год к году, что ниже уровня 2,9% в апреле. За пять месяцев текущего года этот показатель увеличился на 2,2%. В то же время рост оборота в сфере общественного питания в мае ускорился до 11,4%, по сравнению с 8,5% в апреле, а за пять месяцев прирост составил 7,5%.