ВВП России за пять месяцев вырос на 1,5%
По итогам пяти месяцев текущего года рост валового внутреннего продукта (ВВП) России составил 1,5% год к году. В мае показатель вырос на 1,2% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.
Индекс промышленного производства в мае увеличился до 1,8% в годовом исчислении по сравнению с 1,5% в апреле. С учетом сезонных колебаний объем производства возрос на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем. За первые пять месяцев 2025 г. общий рост промышленного производства составил 1,3% в годовом выражении.
Объем строительных работ в мае возрос на 0,1% год к году после значительного увеличения до 7,9% в апреле. В целом за пять месяцев текущего года объемы строительства увеличились на 5,5%.
Динамика производства сельскохозяйственной продукции в мае осталась практически неизменной – рост составил 1,3% в годовом исчислении по сравнению с 1,4% в апреле. За пять месяцев 2025 г. объем производства увеличился на 1,5% в годовом выражении. В частности, производство мяса возросло на 0,2%, молока – на 0,7%, а яиц – на 4,5%.
В мае наблюдалось снижение грузооборота транспорта на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время в апреле этот показатель вырос на 2%. В результате за первые пять месяцев 2025 г. грузооборот уменьшился на 0,6%.
Суммарный объем розничной торговли, услуг общественного питания и платных услуг населению увеличился на 2,1% в годовом выражении, что на фоне роста в 2,4% в апреле также демонстрирует позитивную динамику. В целом в течение первых пяти месяцев этого года потребительская активность возросла на 2,5%. Оборот розничной торговли остался практически на прежнем уровне, увеличившись в мае на 1,8% в реальном выражении после роста на 1,9% в апреле. За пять месяцев 2025 г. данный показатель вырос на 2,3%.
Платные услуги населению в мае показали рост на 1% год к году, что ниже уровня 2,9% в апреле. За пять месяцев текущего года этот показатель увеличился на 2,2%. В то же время рост оборота в сфере общественного питания в мае ускорился до 11,4%, по сравнению с 8,5% в апреле, а за пять месяцев прирост составил 7,5%.
На рынке труда в мае уровень безработицы достиг исторического минимума и составил 2,2% от рабочей силы. Согласно последним данным, в апреле рост заработных плат возобновил свои темпы после снижения в марте. Реальная заработная плата в апреле увеличилась на 4,6% в годовом выражении по сравнению с 0,1% в марте.
На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил, что ВВП России ежегодно растет более чем на 4%, несмотря на все сложности. По его словам, эти показатели являются весомыми и устойчивыми, что свидетельствует о снижении зависимости экономики от сырьевого сектора.