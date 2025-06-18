Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в I квартале на 1,4%
Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в I квартале 2025 г. на уровне 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом говорится в опубликованной статистике.
Абсолютный объем ВВП в текущих ценах за январь – март 2025 г. составил 47 трлн 746,8 млрд руб. Индекс-дефлятор ВВП в годовом выражении достиг 106,7%.
Основной вклад в рост показателя внесли такие отрасли, как строительство, обрабатывающие производства, гостиничный бизнес и рестораны. Также положительное влияние оказали финансы и страхование, сфера культуры и спорта, информационные технологии и связь, а также сельское хозяйство.
Окончательная оценка совпала с предварительными данными, обнародованными в мае. А вот Минэкономразвития до этого прогнозировало более высокий рост ВВП за I квартал – на уровне 1,7%. По данным министерства, мартовский рост экономики составил 1,4% в годовом выражении после 0,7% в феврале и 3% в январе. Аналитики, опрошенные «Ведомостями», отмечали снижение активности в I квартале с учетом сезонных факторов.