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Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в I квартале на 1,4%

Ведомости

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в I квартале 2025 г. на уровне 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом говорится в опубликованной статистике.

Абсолютный объем ВВП в текущих ценах за январь – март 2025 г. составил 47 трлн 746,8 млрд руб. Индекс-дефлятор ВВП в годовом выражении достиг 106,7%.

Основной вклад в рост показателя внесли такие отрасли, как строительство, обрабатывающие производства, гостиничный бизнес и рестораны. Также положительное влияние оказали финансы и страхование, сфера культуры и спорта, информационные технологии и связь, а также сельское хозяйство.

Окончательная оценка совпала с предварительными данными, обнародованными в мае. А вот Минэкономразвития до этого прогнозировало более высокий рост ВВП за I квартал – на уровне 1,7%. По данным министерства, мартовский рост экономики составил 1,4% в годовом выражении после 0,7% в феврале и 3% в январе. Аналитики, опрошенные «Ведомостями», отмечали снижение активности в I квартале с учетом сезонных факторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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