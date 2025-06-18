Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в I квартале на 1,4%

Окончательная оценка совпала с предварительными данными, обнародованными в мае. А вот Минэкономразвития до этого прогнозировало более высокий рост ВВП за I квартал – на уровне 1,7%. По данным министерства, мартовский рост экономики составил 1,4% в годовом выражении после 0,7% в феврале и 3% в январе. Аналитики, опрошенные «Ведомостями», отмечали снижение активности в I квартале с учетом сезонных факторов.