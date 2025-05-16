Росстат оценил рост экономики в I квартале в 1,4%

Ранее Минэкономразвития оценило рост ВВП в I квартале в 1,7%. По данным министерства, в марте рост российского ВВП составил 1,4% в годовом выражении после 0,7% в феврале и 3% в январе. Аналитики, опрошенные ранее «Ведомостями», зафиксировали спад в I квартале с исключением сезонности.