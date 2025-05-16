Росстат оценил рост экономики в I квартале в 1,4%
Рост ВВП России в I квартале 2025 г. составил 1,4%, следует из предварительной оценки Росстата, выполненной на основе производственного метода.
На рост ВВП в наибольшей степени повлияла динамика оборота общественного питания (+7,1%), строительства (+6,9%), обрабатывающих производств (+4,7%), розничного товарооборота (+3,2%), сельского хозяйства (+1,7%), говорится в комментарии Росстата.
Снижение продемонстрировали сферы обеспечения электроэнергией, газом и паром (-3,9%), добычи полезных ископаемых (-3,7%), оптовой торговли (-2,1%).
Ранее Минэкономразвития оценило рост ВВП в I квартале в 1,7%. По данным министерства, в марте рост российского ВВП составил 1,4% в годовом выражении после 0,7% в феврале и 3% в январе. Аналитики, опрошенные ранее «Ведомостями», зафиксировали спад в I квартале с исключением сезонности.
В обновленном прогнозе Минэк сохранил ожидания по росту ВВП России в этом году на уровне 2,5%. Банк России на заседании 25 апреля также сохранил прогноз роста ВВП в 2025 г. в интервале 1–2%.