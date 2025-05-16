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Росстат оценил рост экономики в I квартале в 1,4%

Ведомости

Рост ВВП России в I квартале 2025 г. составил 1,4%, следует из предварительной оценки Росстата, выполненной на основе производственного метода.

На рост ВВП в наибольшей степени повлияла динамика оборота общественного питания (+7,1%), строительства (+6,9%), обрабатывающих производств (+4,7%), розничного товарооборота (+3,2%), сельского хозяйства (+1,7%), говорится в комментарии Росстата.

Снижение продемонстрировали сферы обеспечения электроэнергией, газом и паром (-3,9%), добычи полезных ископаемых (-3,7%), оптовой торговли (-2,1%).

Ранее Минэкономразвития оценило рост ВВП в I квартале в 1,7%. По данным министерства, в марте рост российского ВВП составил 1,4% в годовом выражении после 0,7% в феврале и 3% в январе. Аналитики, опрошенные ранее «Ведомостями», зафиксировали спад в I квартале с исключением сезонности.

В обновленном прогнозе Минэк сохранил ожидания по росту ВВП России в этом году на уровне 2,5%. Банк России на заседании 25 апреля также сохранил прогноз роста ВВП в 2025 г. в интервале 1–2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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