Экономисты: квартальный ВВП с исключением сезонности упал впервые с 2022 года

Экономисты: квартальный ВВП с исключением сезонности упал впервые с 2022 годаЭто может стать фактором в пользу снижения ключевой ставки летом
Российский ВВП с исключением сезонности мог снизиться на 0,3% в январе – марте в квартальном выражении после роста на 1,3% в октябре – декабре 2024 г., оценили аналитики Райффайзенбанка. Тенденцию подтвердили «Ведомостям» экономисты РЭШ, АКРА, Bloomberg Economics и «Т-инвестиций». Динамика ВВП демонстрирует явные признаки ухудшения, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Квартальное падение фиксируется впервые со II квартала 2022 г., уточняют аналитики банка. Промпроизводство – ключевой сегмент, охлаждающий ВВП. «Сигналов перехода экономики к мягкой посадке становится все больше. Ситуация осложняется низкими ценами на нефть», – отмечают в Райффайзенбанке. Слабая экономическая активность – аргумент в пользу начала смягчения монетарной политики уже летом, добавляют эксперты банка.
По данным Минэка, в марте рост российского ВВП составил 1,4% в годовом выражении после 0,7% в феврале и 3% в январе. В целом за I квартал министерство оценило рост показателя в 1,7%. Официальные данные Росстата по динамике ВВП за январь – март должны быть опубликованы 16 мая. Согласно уточненной оценке Росстата, в прошлом году экономика выросла на 4,3%. Годовой пик роста ВВП пришелся на I квартал – тогда он составил 5,4%. В апреле – июне показатель замедлился до 4,3%, в июле – сентябре – до 3,3%, при этом к концу года (ноябрь – декабрь) вновь ускорился до 4,5%.
Расчет сделан на основе предварительной оценки ВВП, которую публикует Минэкономразвития, пояснил «Ведомостям» главный аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. После выхода официальной статистики Росстата, если она будет отличаться от данных министерства, цифры могут быть другими, предупреждает он. «Предположить, какой будет динамика во II квартале, сложно, потому что, например, данные за IV квартал 2024 г. оказались сюрпризом. Даже с сезонной коррекцией они оказались очень высокими – это также могло оказать влияние на слабый рост I квартала этого года», – добавил эксперт.
По итогам I квартала 2025 г. произошло самое быстрое сокращение ВВП за последние три года, соглашается главный экономист Bloomberg Economics Александр Исаков. По его оценкам, падение ВВП в январе – марте оказалось даже существеннее – 0,6–0,8% квартал к кварталу с сезонной коррекцией. При этом ускорение активности в конце 2024 г. в отдельных секторах (например, строительстве, сельском хозяйстве) скорее «оптически преуменьшает скорость охлаждения деловой активности», отмечает он. Цифры по PMI в обрабатывающей промышленности, а также данные по погрузке товаров на железнодорожном транспорте говорят о том, что снижение деловой активности продолжится и во II квартале текущего года, полагает Исаков.
Говоря о показателях по ВВП, необходимо учитывать некоторые нюансы, в том числе возможный последующий пересмотр поквартальной динамики, предупреждает главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец. По ее оценке, падение ВВП в I квартале с исключением сезонности превысило 1% и находится в районе 1,5%.
Сложившаяся картина, по словам Донец, «не вызывает оптимизма»: в зоне снижения находятся сектора, зависящие от внешнего спроса (промпроизводство, добыча, транспортировка, металлургия, оптовая торговля).
Старший директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов также подтвердил, что показатель находится в минусе и составляет -0,5–0,6% квартал к кварталу с сезонным и календарным сглаживанием. Оценка действительно могла оказаться ниже нуля, отметил профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. При этом эксперт уточняет, что данные предварительные и впоследствии могут быть пересмотрены вверх статистическим ведомством.
Данные по экономической активности корректнее сравнивать с динамикой III квартала 2024 г., так как в октябре – декабре экономика ускорилась на фоне существенного роста бюджетных расходов в конце года, полагает главный экономист ВТБ Родион Латыпов. Динамика ВВП в январе – марте 2025 г. может указывать на нормализацию показателя после «слишком сильного» IV квартала, добавляет он. Одним из существенных факторов замедления экономической активности сейчас выступает снижение выпуска в добывающих отраслях, связанное с внешними ограничениями, напоминает эксперт. При этом, по его мнению, пока рано говорить об устойчивости этой динамики.
В обновленном прогнозе Минэк сохранил ожидания по росту ВВП России в этом году на уровне 2,5%. Будет происходить некоторое охлаждение экономики – замедление темпов роста по сравнению с прошлым годом, когда ВВП вырос на 4,3%, пояснял представитель министерства. Прогноз по росту ВВП на следующий год понижен по сравнению с сентябрьской версией прогноза на 0,2 процентного пункта до 2,4%, так как эффект жесткой ДКП перенесется на следующий год.
Банк России на заседании 25 апреля также сохранил прогноз роста ВВП в 2025 г. в интервале 1–2%. Консенсус-прогноз по росту ВВП среди аналитиков, опрошенных ЦБ, составляет 1,6% в этом году.
Правительство, Банк России и эксперты сходятся в оценках, что в этом году динамика ВВП будет чуть ниже, чем в прошлом, говорил в конце апреля президент России Владимир Путин. «Собственно говоря, мы об этом с вами и говорили, мы к этому и стремились. Мы говорили о так называемой в известной степени мягкой посадке, для того чтобы сохранить макроэкономические показатели и прежде всего побороть инфляцию», – отмечал глава государства. Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции с 4,5 до 7,6% к концу году. По данным Росстата, рост цен в марте ускорился до 10,34% после 10,06% на конец февраля.
Правительство и ЦБ при решении задачи замедления темпов инфляции не должны допустить слишком сильного охлаждения экономики, говорил вице-премьер Александр Новак на расширенной коллегии Минэкономразвития. В министерстве уже тогда зафиксировали первые признаки охлаждения активности в ряде отраслей.
Близко ли стагнация
Если говорить о стагнации как о продолжительном периоде низкого, близкого к нулю, роста, то текущая ситуация не соответствует этой картине, подчеркивает Исаков. Сейчас речь скорее о том, что экономика будет балансировать на грани «технической» рецессии, т. е. двух подряд кварталов устойчивого снижения деловой активности, поясняет Исаков. По его мнению, «причин для паники нет», но в этих условиях Банку России предстоит принимать «более сложные решения» по сравнению с ситуацией очевидного перегрева деловой активности.
Предположение о рецессии, которое означает падение ВВП два квартала подряд, обычно умозрительно, потому что нужно оценивать состояние экономики комплексно, добавляет Мурашов. Кроме того, Росстат досчитывает ВВП последующими оценками, поэтому данные за предыдущий квартал также могут оказаться неактуальными. Скорее всего, по итогам года рост ВВП с сезонной корректировкой окажется околонулевым, это и есть «мягкая посадка экономики», предполагает Мурашов.
Рост активности в 2024 г. создал сильную базу для ВВП в 2025 г. – «начальная точка» (или так называемый «эффект переноса») обеспечивает порядка 1,6% роста при сохранении активности на уровне IV квартала прошлого года, говорит Исаков. Сокращение ВВП в январе – марте делает прогнозируемый Минэком рост экономики в 2,5% малореалистичным, полагает эксперт. По его оценкам, в зависимости от скорости смягчения денежной политики показатель по итогам текущего года будет находиться в диапазоне от -0,5% до 1,2%.
Сейчас существуют факторы, которые будут способствовать дальнейшему спаду активности, например дорогое кредитование, неопределенные внешние условия, а также возвращение бюджетных расходов на привычную траекторию в апреле после значительного роста в начале года, перечисляет Донец. Показатель роста ВВП в апреле – июне, вероятно, улучшится, но динамика будет околонулевой или отрицательной (квартал к кварталу), полагает эксперт. Донец также оценивает реализацию прогноза Минэка по росту ВВП как маловероятный сценарий, который может осуществиться только при «резком изменении вводных». Пока же ждать «феерического второго полугодия» не приходится, констатирует Донец. По ее прогнозу, рост ВВП к концу года составит ниже 1%.
Отчеты Росстата свидетельствуют, что рост экономики замедляется, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Этому способствуют внешние условия (ситуация в мировой экономике, санкции, прекращение транзита газа через Украину) жесткая ДКП и другие принимаемые ЦБ меры, способствующие охлаждению кредитования, отметила она. По словам Беленькой, в промышленности все больше признаков стагнации с переходом многих отраслей к сокращению относительно аналогичного периода прошлого года. «Потребление становится более сдержанным, особенно в отношении непродовольственных товаров. Это – а также значительное укрепление рубля с начала года – сказывается и на замедлении инфляции», – говорит эксперт «Финама».
Экономика практически не растет с октября – изменения близки к нулю с устранением сезонного и календарного эффекта, говорит автор Telegram-канала Spydell_finance Павел Рябов. Спровоцировать рецессию в 2025 г. может сочетание ряда факторов, среди которых усиление сжатия кредитования, дефолты и банкротства компаний, наиболее чувствительных к высокой ставке, замедление бюджетного импульса, а также усиление санкций, дефицит кадров и глобальный экономический кризис, поясняет он.
Эксперты ЦМАКПа заявляли о признаках стагнации в экономике из-за данных о промпроизводстве. По данным Росстата, рост промышленности в марте 2025 г. составил 0,8% в годовом выражении после увеличения на 0,2% в феврале и на 2,2% в январе. С исключением сезонного и календарного факторов в марте промышленность снизилась на 0,7% после роста на 0,3% в феврале и падения на 3,4% в январе. В целом за I квартал промпроизводство выросло на 1,1%.
«Если посмотреть на гражданский сектор, т. е. за вычетом секторов с доминированием оборонно-промышленного комплекса, то там уже явно мы можем говорить о депрессии, там началось снижение», – говорил руководитель направления реального сектора ЦМАКПа Владимир Сальников на конференции «Ведомостей» «Экономика в условиях высокой ключевой ставки». Сложнее всего ситуация в отраслях, ориентированных на спрос, это в том числе автопром, производство бытовой техники и строительство, отмечал он. При этом в Минэке с такой оценкой не согласились. Темпы роста промышленного производства в России замедляются, так как переходят от фронтального роста к фрагментарному, говорила замминистра экономического развития Полина Крючкова.