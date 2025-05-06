Экономисты: квартальный ВВП с исключением сезонности упал впервые с 2022 года

Правительство, Банк России и эксперты сходятся в оценках, что в этом году динамика ВВП будет чуть ниже, чем в прошлом, говорил в конце апреля президент России Владимир Путин. «Собственно говоря, мы об этом с вами и говорили, мы к этому и стремились. Мы говорили о так называемой в известной степени мягкой посадке, для того чтобы сохранить макроэкономические показатели и прежде всего побороть инфляцию», – отмечал глава государства. Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции с 4,5 до 7,6% к концу году. По данным Росстата, рост цен в марте ускорился до 10,34% после 10,06% на конец февраля.