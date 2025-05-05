Почему Минфин предложил изменить параметры федерального бюджета

Почему Минфин предложил изменить параметры федерального бюджетаПересмотр согласуется с логикой бюджетного правила, считают эксперты
Минфин предложил внести изменения в показатели федерального бюджета на 2025 г., сообщил журналистам представитель Минфина. Доходы федерального бюджета уточнены в сторону снижения – до 38,506 трлн руб. по сравнению с 40,3 трлн руб., которые запланированы действующим законом, сообщил Минфин. Дефицит казны окажется втрое выше – 3,79 трлн руб. (1,7% ВВП) вместо 1,17 трлн руб. (0,5% ВВП). Таким образом, расходы составят 42,298 трлн руб. (текущие параметры предусматривают 41,47 трлн руб.), следует из сообщения Минфина.
Изменения подготовлены на основе уточненного прогноза социально-экономического развития – оба документа были одобрены на заседании правительства, отметил представитель Минфина. В этом году ожидаются более низкие цены на нефть, чем ожидалось ранее, и более крепкий рубль. Прогноз цены на российскую нефть снижен с $69,7 до $56 за 1 барр., ожидания по курсу рубля скорректированы с 96,5 до 94,3 руб. за $1. Кроме того, повышена оценка инфляции на конец года – с 4,5 до 7,6%. Прогноз роста ВВП по итогам 2025 г. остался на уровне 2,5%.