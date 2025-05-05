Почему Минфин предложил изменить параметры федерального бюджета

Изменения подготовлены на основе уточненного прогноза социально-экономического развития – оба документа были одобрены на заседании правительства, отметил представитель Минфина. В этом году ожидаются более низкие цены на нефть, чем ожидалось ранее, и более крепкий рубль. Прогноз цены на российскую нефть снижен с $69,7 до $56 за 1 барр., ожидания по курсу рубля скорректированы с 96,5 до 94,3 руб. за $1. Кроме того, повышена оценка инфляции на конец года – с 4,5 до 7,6%. Прогноз роста ВВП по итогам 2025 г. остался на уровне 2,5%.