Минфин объяснил, почему нельзя сделать Налоговый кодекс простым и понятным

По словам Сазанова, проблема в росте числа налоговых льгот. «Если бы не было, например, никаких льгот по акцизам, НДС, НДПИ, налогу на прибыль, то не было бы всех этих сложных норм. Можно быстро упростить Налоговый кодекс, для этого нужно только начать с исключения отдельных преференций. Тогда все начнут платить стандартный НДС в 20%, налог на прибыль в 25% и НДПИ по полной ставке», – заявил он.