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Минфин объяснил, почему нельзя сделать Налоговый кодекс простым и понятным

Ведомости

Замглавы Минфина Алексей Сазанов в разговоре с «Ведомостями» признал, что формулировки в Налоговом кодексе действительно усложнились. Так, ранее был проведен лингвистический анализ, который показал, что некоторые предложения в кодексе достигают 300 слов с 52 запятыми.

По словам Сазанова, проблема в росте числа налоговых льгот. «Если бы не было, например, никаких льгот по акцизам, НДС, НДПИ, налогу на прибыль, то не было бы всех этих сложных норм. Можно быстро упростить Налоговый кодекс, для этого нужно только начать с исключения отдельных преференций. Тогда все начнут платить стандартный НДС в 20%, налог на прибыль в 25% и НДПИ по полной ставке», – заявил он.

Однако замминистра уверен, что бизнес вряд ли согласится на такой шаг. Проще держать штат юристов, чем лишиться льгот.

Сазанов подчеркнул, что Минфин готов упростить кодекс, но только если компании откажутся от части льгот. «Я вас уверяю, он станет очень красивым, стройным и всем понятным», – пообещал замминистра.

 

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