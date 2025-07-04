Объем ФНБ на начало июля составил 13,09 трлн рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 13,09 трлн руб., или 5,9%, на 1 июля 2025 г. Об этом сообщили в Минфине РФ.
Объем ликвидных активов ФНБ составил 4,13 трлн руб. (1,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 г.), что эквивалентно $52,6 млрд. Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ составила 3,53 млрд руб., что эквивалентно $45 млн.
На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 214,8 млрд китайских юаней, 211 953,9 кг золота в обезличенной форме и 2,52 млрд руб.
На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ размещено 1,106 трлн руб., в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – $3 млрд.
В мае Минфин понизил прогноз объема ФНБ на 2025 г. почти на 2 трлн руб. Опрошенные «Ведомостями» экономисты отмечали, что не видят рисков исчерпания ФНБ, поскольку ликвидную часть фонда поддержат зачисления нефтегазовых доходов (НГД) за предыдущий год в объеме 1,3 трлн руб.