Объем ФНБ на начало июля составил 13,09 трлн рублей

В мае Минфин понизил прогноз объема ФНБ на 2025 г. почти на 2 трлн руб. Опрошенные «Ведомостями» экономисты отмечали, что не видят рисков исчерпания ФНБ, поскольку ликвидную часть фонда поддержат зачисления нефтегазовых доходов (НГД) за предыдущий год в объеме 1,3 трлн руб.