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Силуанов заявил о продолжении работы по трансграничным расчетам в БРИКС

Ведомости

Страны БРИКС работают по трансграничным расчетам и развитию междепозитарного взаимодействия. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на совете управляющих Нового банка развития БРИКС.

«Обсуждаем меры по трансграничным расчетам, развитию междепозитарного взаимодействия, формированию перестраховочной емкости, запуску кредитно-рейтинговой методологии», – сказал он (цитата по ТАСС).

Силуанов говорил «Ведомостям» в июне 2024 г., что Россия предложила странам БРИКС и партнерам объединения механизм трансграничных платежей, основанный на расчетной платформе BRICS Bridge. Этот механизм будет работать через выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА).

Предполагается, что центробанки стран – участниц БРИКС будут выпускать ЦФА, их стоимость могут привязывать к национальным валютам стран. Министр уточнил, что речь идет не о создании единого расчетного инструмента для стран БРИКС, а об использовании современных технологических решений для упрощения и совершенствования процедур проведения расчетов.

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