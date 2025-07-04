Силуанов заявил о продолжении работы по трансграничным расчетам в БРИКС

Предполагается, что центробанки стран – участниц БРИКС будут выпускать ЦФА, их стоимость могут привязывать к национальным валютам стран. Министр уточнил, что речь идет не о создании единого расчетного инструмента для стран БРИКС, а об использовании современных технологических решений для упрощения и совершенствования процедур проведения расчетов.