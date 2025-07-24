Шохин: без мигрантов не справиться с нехваткой рабочей силы в РФ

«Регулирование процесса привлечения мигрантов является одним из ключевых для рынка труда. Потребность дополнительной рабочей силы – 2,4 млн человек. А по некоторым экспертным оценкам – она может быть и более 3 млн человек. Понятно, что мы вряд ли сможем эту проблему решить до 2030 г. путем роста производительности труда или использования иных источников, в том числе и возможного расширения фонда рабочего времени», – передает слова Шохина ТАСС.