Шохин: без мигрантов не справиться с нехваткой рабочей силы в РФ
Потребность России в дополнительной рабочей силе минимум 2,4 млн работников, и закрыть этот дефицит до 2030 г. за счет роста производительности труда или других внутренних мер вряд ли получится. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, регулируемое привлечение мигрантов останется ключевым способом восполнения нехватки рабочей силы в ближайшие годы.
«Регулирование процесса привлечения мигрантов является одним из ключевых для рынка труда. Потребность дополнительной рабочей силы – 2,4 млн человек. А по некоторым экспертным оценкам – она может быть и более 3 млн человек. Понятно, что мы вряд ли сможем эту проблему решить до 2030 г. путем роста производительности труда или использования иных источников, в том числе и возможного расширения фонда рабочего времени», – передает слова Шохина ТАСС.
23 июня президент РСПП заявил, что с 2024 г. наблюдает в экономике признаки рецессии и ухудшения финансового состояния компаний. Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов считает, что существует риск перехода к стагфляции, что значительно осложнит борьбу с негативными тенденциями в экономике.