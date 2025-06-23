Представители бизнеса назвали способы избежать рецессии

Правительственная подкомиссия по оказанию мер поддержки и обеспечению устойчивости отдельных отраслей экономики постоянно рассматривает ситуацию в отраслях через призму мониторинга положения системообразующих предприятий отрасли, напомнил Шохин. В угольной отрасли 30 компаний оказались в красной зоне, их поделили на три группы, рассказал глава РСПП. В первой – неперспективные шахты, которые надо закрывать. Во второй – несколько шахт, которые следует законсервировать. В третьей – компании в предбанкротной ситуации, которые можно спасти уже сейчас за счет логистики (вывоз на восток и предоставление зеленых коридоров), отсрочки по уплате налогов и реструктуризации ранее накопленных кредитов, которые возникли по причине высокой ставки, рассказал Шохин. Он добавил, что также есть надежда на изменение конъюнктуры мировых рынков угля. В числе претендентов на банкротство есть и две системообразующие инфраструктурные строительные компании, сообщил Шохин. По его словам, это некритично для отрасли и регионов, поскольку сотрудников и оборудование можно распределить по другим компаниям.