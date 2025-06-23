Газета
Телеграм
Главная / Экономика /

Представители бизнеса назвали способы избежать рецессии

В экономике уже заметны признаки замедления, под ударом в том числе угольная отрасль и инфраструктурные компании
Ксения Котченко
Анастасия Бойко
Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Признаки приближения рецессии и ухудшения финансового состояния компаний наблюдаются в экономике с конца прошлого года, об этом заявил «Ведомостям» президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах ПМЭФа. О признаках охлаждения в экономике заявил в разговоре с «Ведомостями» также руководитель объединения малого и среднего бизнеса «Опора России» Александр Калинин. Он напомнил, что в ходе апрельского мониторинга «Опоры России» и Промсвязьбанка (приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1767 компаний сектора МСБ) 48% респондентов заявили о сокращении выручки и сложностях с обслуживанием каждого пятого кредита. Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, бывший бизнес-омбудсмен Борис Титов также отметил, что сейчас наблюдает признаки рецессии и есть угроза начала стагфляции, бороться с которой будет еще сложнее.

Правительственная подкомиссия по оказанию мер поддержки и обеспечению устойчивости отдельных отраслей экономики постоянно рассматривает ситуацию в отраслях через призму мониторинга положения системообразующих предприятий отрасли, напомнил Шохин. В угольной отрасли 30 компаний оказались в красной зоне, их поделили на три группы, рассказал глава РСПП. В первой – неперспективные шахты, которые надо закрывать. Во второй – несколько шахт, которые следует законсервировать. В третьей – компании в предбанкротной ситуации, которые можно спасти уже сейчас за счет логистики (вывоз на восток и предоставление зеленых коридоров), отсрочки по уплате налогов и реструктуризации ранее накопленных кредитов, которые возникли по причине высокой ставки, рассказал Шохин. Он добавил, что также есть надежда на изменение конъюнктуры мировых рынков угля. В числе претендентов на банкротство есть и две системообразующие инфраструктурные строительные компании, сообщил Шохин. По его словам, это некритично для отрасли и регионов, поскольку сотрудников и оборудование можно распределить по другим компаниям.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных