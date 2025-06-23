Представители бизнеса назвали способы избежать рецессии

Представители бизнеса назвали способы избежать рецессииВ экономике уже заметны признаки замедления, под ударом в том числе угольная отрасль и инфраструктурные компании
Признаки приближения рецессии и ухудшения финансового состояния компаний наблюдаются в экономике с конца прошлого года, об этом заявил «Ведомостям» президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах ПМЭФа. О признаках охлаждения в экономике заявил в разговоре с «Ведомостями» также руководитель объединения малого и среднего бизнеса «Опора России» Александр Калинин. Он напомнил, что в ходе апрельского мониторинга «Опоры России» и Промсвязьбанка (приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1767 компаний сектора МСБ) 48% респондентов заявили о сокращении выручки и сложностях с обслуживанием каждого пятого кредита. Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, бывший бизнес-омбудсмен Борис Титов также отметил, что сейчас наблюдает признаки рецессии и есть угроза начала стагфляции, бороться с которой будет еще сложнее.
Правительственная подкомиссия по оказанию мер поддержки и обеспечению устойчивости отдельных отраслей экономики постоянно рассматривает ситуацию в отраслях через призму мониторинга положения системообразующих предприятий отрасли, напомнил Шохин. В угольной отрасли 30 компаний оказались в красной зоне, их поделили на три группы, рассказал глава РСПП. В первой – неперспективные шахты, которые надо закрывать. Во второй – несколько шахт, которые следует законсервировать. В третьей – компании в предбанкротной ситуации, которые можно спасти уже сейчас за счет логистики (вывоз на восток и предоставление зеленых коридоров), отсрочки по уплате налогов и реструктуризации ранее накопленных кредитов, которые возникли по причине высокой ставки, рассказал Шохин. Он добавил, что также есть надежда на изменение конъюнктуры мировых рынков угля. В числе претендентов на банкротство есть и две системообразующие инфраструктурные строительные компании, сообщил Шохин. По его словам, это некритично для отрасли и регионов, поскольку сотрудников и оборудование можно распределить по другим компаниям.