Путин подписал закон о введении новых госпошлин для автомобилистов и мигрантов

Для иностранцев, приезжающих в Россию с целью заработка, вводятся пошлины в размере 4200 руб. за выдачу либо переоформление патента, а также продление срока действия разрешения на работу. За выдачу дубликата разрешения на работу, внесение изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу иностранного гражданина или лица без гражданства, или же дубликата патента придется заплатить 2100 руб. За выдачу дубликатов разрешений на привлечение и использование иностранных работников и внесение изменений в них – 2100 руб. Пошлина за продление срока временного пребывания иностранца составит 1000 руб., за постановку на учет по месту пребывания – 500 руб.