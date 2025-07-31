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Путин подписал закон о введении новых госпошлин для автомобилистов и мигрантов

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые вводят новые пошлины за совершение юридически значимых действий в госорганах и повышают размеры уже существующих подобных сборов. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Для иностранцев, приезжающих в Россию с целью заработка, вводятся пошлины в размере 4200 руб. за выдачу либо переоформление патента, а также продление срока действия разрешения на работу. За выдачу дубликата разрешения на работу, внесение изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу иностранного гражданина или лица без гражданства, или же дубликата патента придется заплатить 2100 руб. За выдачу дубликатов разрешений на привлечение и использование иностранных работников и внесение изменений в них – 2100 руб. Пошлина за продление срока временного пребывания иностранца составит 1000 руб., за постановку на учет по месту пребывания – 500 руб.

Документ также предполагает увеличение ряда ранее установленных пошлин, в частности размера оплаты их регистрации по месту жительства с 420 руб. до 1000 руб. В пояснительной записке такие меры связываются с необходимостью усиления контроля за миграционными потоками в России.

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Кроме того, предлагается повысить размер пошлин за получение водительских удостоверений до 3000-6000 руб. Авторы инициативы считают, что это повышение не будет обременительным для граждан и оставит получение прав доступным. Госпошлина вводится и за формирование операторами технического осмотра диагностической карты в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра. Она необходима для покрытия издержек, возникающих у полиции.

22 июля соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях приняли депутаты Государственной думы. 25 июля документ одобрил Совет Федерации.

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