Госдума приняла закон о введении новых пошлин для мигрантов
Депутаты Государственной думы во втором и третьем чтениях приняли законы, которые подразумевает введение новых госпошлин для трудовых мигрантов с сентября текущего года. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты.
В частности, для иностранных граждан, приезжающих в РФ с целью заработка, ввели пошлины:
За выдачу либо переоформление патента иностранному гражданину или лицу без гражданства — 4200 руб.
За продление срока действия разрешения на работу — 4200 руб.
За выдачу дубликата разрешения на работу, внесение изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу иностранного гражданина или лица без гражданства, или же дубликата патента — 2100 руб.
За выдачу дубликатов разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также за внесение изменений в них — 2100 руб.
За продление срока временного пребывания иностранного гражданина в РФ — 1000 руб.
За постановку на учет по месту пребывания — 500 руб.
Кроме того, принятые законы предполагают увеличение ряда ранее установленных пошлин. Среди них тариф за регистрацию иностранного гражданина на учет по месту жительства – возрастет с 420 руб. до 1000 руб.
Еще один закон, принятый депутатами Госдумы, касающийся мигрантов, предполагает введение механизма передачи сведений о несовершеннолетних иностранных гражданах между МВД и органами управления в сфере образования.
Ожидается, что инициативы позволят органам внутренних дел и учреждениям образования вести оперативный обмен информацией о детях мигрантов. Закон также может позволить отслеживать и проверять законность пребывания семьи ребенка на территории РФ и принимать меры к тем, кто нарушил миграционное законодательство.
22 июля правительство РФ поддержало инициативу Госдумы о запрете привлечения иностранных работников без знания русского языка на должности, связанные с общением, по правительственной квоте, то есть без обязательной сдачи экзаменов.