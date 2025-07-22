Госдума приняла закон о введении новых пошлин для мигрантов

Ожидается, что инициативы позволят органам внутренних дел и учреждениям образования вести оперативный обмен информацией о детях мигрантов. Закон также может позволить отслеживать и проверять законность пребывания семьи ребенка на территории РФ и принимать меры к тем, кто нарушил миграционное законодательство.