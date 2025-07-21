Правительство учло позицию Госдумы по вопросу привлечения трудовых мигрантов
Правительство поддержало инициативу Госдумы о запрете привлечения иностранных работников без знания русского языка на должности, связанные с общением, по правительственной квоте, то есть без обязательной сдачи экзаменов. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
По информации председателя Госдумы Вячеслава Володина, 22 июля в ходе пленарного заседания планируется рассмотрение в третьем чтении законопроекта, предусматривающего освобождение от экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства для иностранных работников, прибывающих в РФ в рамках правительственной квоты. Соответствующее заявление было сделано по итогам заседания Совета Государственной думы.
17 июля законопроект был одобрен во втором чтении. По инициативе Володина финальное рассмотрение документа перенесли на более поздний срок. Все необходимые документы должны быть представлены к моменту рассмотрения правительственной инициативы.
Однако Володин отметил, что работники, которые взаимодействуют с людьми, обязаны знать русский язык и историю страны.
«Теперь под квоты не подпадут те иностранные граждане, чья трудовая деятельность на территории РФ будет связана с коммуникацией с гражданами – водители, продавцы, медицинские работники», – говорится в сообщении Володина.