Казахстан впервые обошел Россию по ВВП на душу населения среди стран СНГ
Казахстан обошел Россию по ВВП на душу населения, следует из данных Международного валютного фонда.
У Казахстана в 2025 г. ВВП на душу населения составляет $14 770, а у России – $14 260.
ВВП на душу населения стран СНГ составил у Армении – $8860, Молдовы – $8260, Белоруссии – $7880, Азербайджана – $7600, Узбекистана – $3510, Киргизии – $2750 и Таджикистана – $1430. У Украины показатель равен $6260.
По данным 2024 г. ВВП на душу населения России составлял $14 790, а Казахстана – $14 150.
ВВП на душу населения – это показатель, который позволяет оценить средний уровень экономической активности на одного жителя страны. Рассчитывается он путем деления общего объема ВВП на численность населения.
Российская экономика замедлилась во II квартале, но угрозы рецессии пока нет. Росстат предварительно оценил рост экономики во II квартале в 1,1% год к году после увеличения на 1,4% в январе – марте. При этом данные о динамике в квартальном выражении статведомство не привело. По итогам первого полугодия 2025 г. экономика выросла на 1,2% год к году, оценил Минэк в обзоре «О текущей ситуации в экономике». За аналогичный период предыдущего года рост составил 4,7%.