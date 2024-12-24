Что такое валовый внутренний продукт

Что такое валовый внутренний продуктОпределение ВВП, методы расчета, виды и значение в экономике
Валовой внутренний продукт (ВВП) измеряет объемы производства и является одним из главных показателей эффективности экономики страны.
Что такое ВВП
ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает общую денежную стоимость всех товаров и услуг, которые были произведены внутри страны за определенный период времени (обычно календарный год). Он является важным индикатором активности и здоровья экономической системы государства. Динамика ВВП помогает определить, переживает оно экономический рост или, наоборот, спад.
Валовой внутренний продукт влияет на ситуацию на фондовом рынке, а также на курс валют на бирже. ВВП обеспечивают предприятия, поясняет аналитик «Финама» Юлия Афанасьева, поэтому их растущие выпуски, выручки и прибыли приводят к увеличению котировок акций и индексов. Растущий ВВП укрепляет национальную валюту за счет увеличения стоимости некоторых экспортных товаров и услуг и внутреннего выпуска.
ВВП рассчитывается как в национальной валюте (в России – в рублях), так и в долларах США. Чтобы рассчитать ВВП, Росстат получает информацию из различных источников – из статистической отчетности предприятий и организаций, из органов власти, Центрального банка и Социального фонда России и др. Все эти данные приходят с разной периодичностью и в разное время, поэтому ведомство в течение двух лет публикует пять его годовых оценок.
В 2000 г. валовой внутренний продукт России составлял 7,3 трлн руб. По итогам 2023 г. – 171 млрд руб. Таким образом, за 23 года стоимость всех товаров и услуг, производимых в стране для конечного потребления, выросла в 23 раза. Это связано не только с ростом экономики, но и с изменением цен.
Как появился ВВП
Идея посчитать ВВП впервые возникла у британского экономиста Уильяма Петти еще в 17 веке, однако само понятие валового внутреннего продукта появилось лишь в начале 20-го. Использовать ВВП как измеритель экономической активности предложил экономист Саймон Кузнец. В 1934 г. он представил конгрессу США доклад, в котором обосновал необходимость введения такого показателя. Будущий нобелевский лауреат Кузнец рассчитал, сколько товаров и услуг производила американская экономика с 1869 г., то есть за последние 65 лет.
В настоящее время ВВП стал единым и унифицированным показателем, который позволяет оценивать уровень экономического развития страны и проводить сравнения эффективности экономики между государствами. Однако только на его основе нельзя сделать вывод о состоянии экономики. Это лишь один из индикаторов макроэкономической статистики.
Методы расчета ВВП
Существует несколько методов расчета ВВП. В России основным является производственный метод, который учитывает суммарную добавленную стоимость всех товаров и услуг, производимых в разных отраслях экономики, а также налог на эти продукты. Метод использования отражает сумму расходов на конечное потребление, валовое накопление и чистый экспорт. Метод по источникам доходов складывается из оплаты труда наемных работников (резидентов и нерезидентов страны), валовой прибыли всех отраслей экономики (доходов предприятий) и чистых налогов на производство и импорт (налоги на производство минус субсидии). Этот метод не является самостоятельным, поскольку не все показатели доходов можно оценить на основе статистической информации, а часть из них исчисляется балансовым методом – путем сопоставления и согласования различных показателей.
ВВП на душу населения: как считается
ВВП на душу населения – это показатель, который позволяет оценить средний уровень экономической активности на одного жителя страны. Рассчитывается он путем деления общего объема ВВП на численность населения. Для обычных людей это наиболее важный показатель, поскольку если растет подушевой валовой внутренний продукт государства, это почти всегда означает и рост реальных доходов его жителей.
Еще этот показатель часто используется для сравнительного анализа уровня жизни и экономического развития разных стран. Он помогает более точно понять, как экономическая активность распределяется среди населения и является ли экономический рост инклюзивным – создающим благоприятные условия для повышения качества жизни и обеспечения равенства возможностей всех жителей страны.
Например, по итогам прошлого года 13 стран мира с развитыми экономиками и высоким показателем внутреннего валового продукта, в том числе Австрия, Австралия и Канада, столкнулись с падением подушевого ВВП. Причиной рецессии аналитики называют миграционную политику и недостаток жилья, строительство которого не поспевает за ростом числа иммигрантов в эти страны, что в итоге привело к общему ухудшению уровня жизни населения.
По оценкам Международного валютного фонда, в России уровень ВВП на душу населения в 2023 г. составляет $13 700. При этом среднемировой уровень подушевого ВВП зафиксирован на отметке $13 400. Во главе лидеров списка по этому показателю по итогам прошлого года находятся Люксембург, Ирландия, Швейцария – от $129 800 до $100 400 на человека.
Какие еще бывают виды ВВП
Существует несколько видов ВВП, которые рассчитываются в национальной валюте. Номинальный ВВП измеряется в текущих рыночных ценах без учета инфляции. Реальный ВВП измеряют в постоянных ценах базового года, что позволяет учитывать инфляцию и более точно отражать реальный рост экономики.
Также ВВП измеряют по паритету покупательной способности (ППС) – он корректируется с учетом различий в уровнях цен в разных странах, что позволяет более адекватно сравнивать их экономическую мощь. Поэтому его считают только в долларах США. Сама покупательная способность показывает, сколько товаров и услуг при текущих ценах может купить человек со средними доходами в каждой стране. За точку отсчета берется однотипная корзина товаров и услуг стоимостью $100. По данным МВФ, по итогам 2023 г. паритет покупательской способности в России составляет $35 400. По оценке Всемирного банка, Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по этому показателю.
Допустим, в России литр бензина стоит около 55 руб. – $ 0,60, а в США тот же литр топлива стоит около $1. То есть на $100 в РФ можно купить 166 л бензина, а в США – 100. Несмотря на то что номинальный доход в России ниже, ППС показывает, что там деньги имеют большую покупательную способность внутри страны.
Зачем нужен ВВП
ВВП позволяет инвесторам оценить риски и преимущества вхождения в проекты конкретного государства. Когда экономика растет, ей нужно больше капиталов, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. В период экономического роста компании видят перспективы новых проектов и заинтересованы найти финансирование под их реализацию, поэтому ускоренный рост ВВП на развитых финансовых рынках обычно сопровождается ростом капитализации.
Для того чтобы ВВП рос, экономика страны должна развиваться. Поэтому важнейшим компонентом валового внутреннего продукта являются потребительские расходы. Например, увеличению ВВП России способствует программа импортозамещения. Покупая отечественные товары, потребители поддерживают российскую промышленность (по итогам 2023 г. промпроизводство показало рост на 3,5%), что ведет к созданию новых рабочих мест и модернизации производства. В результате доходы населения растут, а государственные доходы направляются на социальные нужды и инвестиции в дальнейшее развитие экономики.
Динамика внешней торговли России демонстрирует, что она смогла переориентироваться с европейских рынков на новые, такие как Китай, Индия, Турция, отмечает Наталия Орлова. Также активную роль в поддержке экономического роста сейчас играет бюджетная политика и внутренний спрос – они являются двигателем экономики.
По итогам 2023 г., несмотря на санкции, ВВП России показал рост по сравнению с прошлым годом на 3,6%. По прогнозу Банка России, в 2026 г. изменение ВВП за пять лет составит +7,9%.
По мнению Юлии Афанасьевой, в России сформировалась успешная капиталистическая модель, широко интегрированная в мировую экономику. Поэтому, несмотря на санкции, ВВП РФ растет. Большое влияние на него оказал рост расходов на оборону. Но важен и тот факт, что изолировать Россию не удалось, подчеркивает Афанасьева: на смену разорванным связям пришли множество новых.