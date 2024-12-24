Что такое валовый внутренний продукт

Также ВВП измеряют по паритету покупательной способности (ППС) – он корректируется с учетом различий в уровнях цен в разных странах, что позволяет более адекватно сравнивать их экономическую мощь. Поэтому его считают только в долларах США. Сама покупательная способность показывает, сколько товаров и услуг при текущих ценах может купить человек со средними доходами в каждой стране. За точку отсчета берется однотипная корзина товаров и услуг стоимостью $100. По данным МВФ, по итогам 2023 г. паритет покупательской способности в России составляет $35 400. По оценке Всемирного банка, Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по этому показателю.