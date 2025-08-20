ЕС увеличил импорт российских удобрений на 48%

В начале августа Euractiv сообщал, что Евросоюз намерен обнулить пошлины на ряд американских удобрений для замены российского импорта. При этом в июле глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев заявлял на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что доля российских минеральных удобрений на мировом рынке может вырасти с 18–20% до 25% к 2030 г.