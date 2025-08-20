ЕС увеличил импорт российских удобрений на 48%
Евросоюз в первом полугодии 2025 г. увеличил импорт минеральных удобрений из России до 3,25 млн т почти на 1,2 млрд евро, свидетельствуют данные Eurostat. В натуральном выражении поставки выросли на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в денежном – на 56%.
В июне страны ЕС ввезли 911 000 т российских удобрений – в 2,3 раза больше, чем в мае, и в 3,3 раза больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении объем поставок составил 331,5 млн евро, что стало максимальным месячным показателем с января 2022 г.
В начале августа Euractiv сообщал, что Евросоюз намерен обнулить пошлины на ряд американских удобрений для замены российского импорта. При этом в июле глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев заявлял на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что доля российских минеральных удобрений на мировом рынке может вырасти с 18–20% до 25% к 2030 г.