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Euractiv: ЕС отменит пошлины на удобрения из США для замены поставок из РФ

Ведомости

Евросоюз намерен обнулить пошлины на ряд американских удобрений для замены российского импорта. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

«Брюссель снизит пошлины на некоторые американские удобрения до нуля, чтобы заменить российский импорт», – заявил собеседник издания, не уточнив, будет ли мера распространяться на аммиак.

Несмотря на действующие тарифы, США уже заняли позицию одного из крупнейших поставщиков аммиака в ЕС: объем импорта вырос с 17 800 т в 2019 г. до 141 800 т в 2024 г. Среди других альтернативных поставщиков – Тринидад и Тобаго, Египет и Алжир.

Euractiv отмечает, что аммиак важен не только для аграрного сектора, но и для оборонной промышленности ЕС. При этом производство этого сырья в Европе дорожает из-за высоких цен на газ, что создает дополнительную нагрузку на европейские компании.

На фоне этих тенденций Россия продолжает наращивать экспорт удобрений. По данным на 23 июня, поставки российских удобрений за рубеж выросли на 10% и достигли 19,2 млн т. По прогнозу Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), за весь 2025 г. производство удобрений в РФ вырастет на 3% до 65 млн т, экспорт – на 5% до 44 млн т.

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