Euractiv: ЕС отменит пошлины на удобрения из США для замены поставок из РФ

На фоне этих тенденций Россия продолжает наращивать экспорт удобрений. По данным на 23 июня, поставки российских удобрений за рубеж выросли на 10% и достигли 19,2 млн т. По прогнозу Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), за весь 2025 г. производство удобрений в РФ вырастет на 3% до 65 млн т, экспорт – на 5% до 44 млн т.