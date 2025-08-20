ЦБ: инфляционные ожидания россиян в августе выросли до 13,5%

13 августа Росстат сообщил, что годовая инфляция замедлилась до 8,79%. За январь – июль цены выросли на 4,36%. В июле наиболее заметно подешевели плодоовощи: свекла – на 26,1%, капуста – на 21,5%, картофель – на 21,1%, огурцы – на 16,1%, помидоры – на 9,2%, морковь – на 7,6%, бананы – на 6,4%. При этом яблоки подорожали на 3,8%, апельсины – на 3,1%, лимоны – на 0,9%.