ЦБ: инфляционные ожидания россиян в августе выросли до 13,5%
Инфляционные ожидания населения в августе 2025 г. повысились до 13,5%, следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России в период с 4 по 14 августа.
В июне и июле показатель оставался на уровне 13%, в мае составлял 13,4%, в апреле – 13,1%. Минимальные значения с начала года фиксировались в марте – 12,9%, максимальные в январе – 14%.
13 августа Росстат сообщил, что годовая инфляция замедлилась до 8,79%. За январь – июль цены выросли на 4,36%. В июле наиболее заметно подешевели плодоовощи: свекла – на 26,1%, капуста – на 21,5%, картофель – на 21,1%, огурцы – на 16,1%, помидоры – на 9,2%, морковь – на 7,6%, бананы – на 6,4%. При этом яблоки подорожали на 3,8%, апельсины – на 3,1%, лимоны – на 0,9%.
6 августа Минэкономразвития отмечало продолжение дефляции. С 29 июля по 4 августа цены снизились на 0,13%, в том числе на продовольственные товары – на 0,34% к неделе.