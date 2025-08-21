Россия прекратила импорт грузинского картофеля
В июле Россия прекратила импортировать картофель из Грузии. До этого поставки не прерывались в течение девяти месяцев, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные грузинской статслужбы.
В октябре 2024 г. Россия начала ввозить картофель из Грузии на постоянной основе. Импорт достиг пика в апреле, после чего началось замедление закупок. В июле грузинское ведомство в первый раз не проинформировало об экспорте картофеля в РФ.
В июне вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщил в интервью «Комсомольской правде», что рост стоимости картофеля связан с урожайностью продукта. По его словам, подорожание картофеля происходило в течение «определенного времени» и, по статистике, цены на продукт «не особенно отличались от стоимости, которая была пару лет назад».