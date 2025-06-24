Патрушев объяснил подорожание картофеля его урожайностью

«Рост связан с тем, что в 2023 г. мы получили рекордный урожай картофеля – 8,6 млн т. Неминуемо цены на него упали. А урожай 2024 г. сравним с тем, что был за два года до этого. Стоимость «отыгрывает» свое падение», – объяснил Патрушев.