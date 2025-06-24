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Патрушев объяснил подорожание картофеля его урожайностью

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Рост стоимости картофеля связан с урожайностью продукта – аграрии не могут работать себе в убыток. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил в интервью «Комсомольской правде».

Вице-премьер отметил, что подорожание картофеля происходило в течение «определенного времени». По его словам, согласно статистике, цены на продукт «не особенно отличались от стоимости, которая была пару лет назад».

«Рост связан с тем, что в 2023 г. мы получили рекордный урожай картофеля – 8,6 млн т. Неминуемо цены на него упали. А урожай 2024 г. сравним с тем, что был за два года до этого. Стоимость «отыгрывает» свое падение», – объяснил Патрушев.

По его словам, в этом году посевные площади под картофелем увеличены и сейчас рост цен на него остановился. Вице-премьер подчеркнул, что власти применяют меры регулирования «точечно и аккуратно». Главной задачей он назвал системное наращивание собственного производства, с чем российский агропромышленный комплекс, по его мнению, справляется «достаточно успешно».

4 апреля ФАС заявляла, что на складах поставщиков есть достаточное количество картофеля «надлежащего качества, не в полной мере отвечающего требованиям торговых сетей к форме, размеру и упаковке». Тогда отмечалось, что снижение этих стандартов позволит увеличить объем продукта в магазинах и сделать дешевле для покупателей.

28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу вырастить достаточное количество картофеля, которого хватит и для жителей республики, и для России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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