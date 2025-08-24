Россия возобновила импорт арбузов из Грузии

В июле Россия прекратила импортировать картофель из Грузии, до этого поставки не прерывались в течение девяти месяцев. По данным грузинской статслужбы, в октябре 2024 г. РФ начала ввозить картофель из Грузии на постоянной основе. Импорт достиг пика в апреле, после чего началось замедление закупок. В июле грузинское ведомство в первый раз не проинформировало об экспорте картофеля в РФ.