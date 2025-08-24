Россия возобновила импорт арбузов из Грузии
Россия летом прошлого года возобновила импорт арбузов из Грузии, это произошло впервые с 2023 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные грузинской таможни.
Объем поставок в июне - июле 2024 г. составил $455 600, большая часть импорта пришлась на июль. По данным агентства, до 2022 г. российские компании традиционно закупали грузинские арбузы в июне и июле, но затем закупки прекратились. Небольшая поставка на $11 900 была зафиксирована в 2023 г. Помимо России в летний период прошлого года грузинские арбузы также импортировали Армения и Белоруссия.
В июле Россия прекратила импортировать картофель из Грузии, до этого поставки не прерывались в течение девяти месяцев. По данным грузинской статслужбы, в октябре 2024 г. РФ начала ввозить картофель из Грузии на постоянной основе. Импорт достиг пика в апреле, после чего началось замедление закупок. В июле грузинское ведомство в первый раз не проинформировало об экспорте картофеля в РФ.
На этой неделе стало известно, что с начала 2025 г. республика сократила экспорт вина в Россию на четверть до $89,6 млн, достигнув минимума с 2022 г.