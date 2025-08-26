Reuters: рост ВВП Индии снизится на 0,8% в ближайшие годы из-за тарифов Трампа
Повышение тарифов США на индийские товары ударит по экономике страны и замедлит ее рост, пишет Reuters со ссылкой на оценку Capital Economics. По прогнозу аналитиков, ВВП Индии снизится на 0,8% как в 2025 г., так и в 2026 г.
Новые пошлины в размере 25%, объявленные президентом Дональдом Трампом, вступят в силу 30 августа и увеличат общую ставку тарифов на товары из Южной Азии до 50%. Исключение составят лишь транзитные перевозки, гуманитарная помощь и поставки в рамках взаимной торговли.
Введение тарифов уже отразилось на экономике: рупия опустилась до трехнедельного минимума в $87,68, а фондовые индексы NSEI и BSESN снизились на 1%, показав худший результат за последние три месяца.
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что переговоры с США продолжаются.
6 августа Трамп ввел дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти (общий тариф составит 50%). Глава Белого дома пригрозил, что США могут расширить эти меры и на других торговых партнеров России. В МИД Индии на это ответили, что страна «примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности».
Газета Fcorankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) писала, что президент США Дональд Трамп четыре раза пытался позвонить премьер-министру Индии Нарендре Моди за последние недели.
По мнению авторов, отказ от беседы с американским лидером по телефону демонстрирует, насколько Моди недоволен действиями Трампа. Указывается также, что заявления главы Белого дома о стремлении развивать отношения с Пакистаном стало одной из причин существенного изменения отношения к Трампу в Индии.