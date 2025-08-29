Газета
Бразилия запустила процесс ответных мер на пошлины США

Правительство Бразилии официально дало старт процедуре принятия ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, пишет Globo.

Власти уполномочили Палату внешней торговли (Camex) провести консультации и оценить возможность применения закона об экономической взаимности, принятого в июле. Документ позволяет вводить контрмеры против стран, ограничивающих бразильский экспорт. У Camex есть 30 дней, чтобы определить, подпадают ли действия США под этот механизм.

МИД Бразилии 29 августа уведомит Вашингтон о запуске процедуры. По мнению властей, этот шаг должен ускорить диалог и переговоры.

30 июля Трамп подписал указ о повышении тарифов на бразильские товары. С 1 августа общий тариф вырос до 50% – 10% на все товары и дополнительная пошлина в 40% на отдельные категории продукции.

Reuters отмечал, что меры могут нанести серьезный удар по цитрусовому сектору: из-за угрозы потери американского рынка фермеры уже рассматривали вариант оставить урожай апельсинов в садах. Кроме того, 19 августа стало известно, что американские компании начали отказываться от контрактов на поставки бразильского кофе, который традиционно покрывал около трети потребностей США.

