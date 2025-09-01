Поставки российского газа по «Турецкому потоку» в Европу выросли

При этом в августе поставки газа из России в указанном направлении сократились на 2% по сравнению с июлем 2025 г., но увеличились на 5,5% от показателя в августе 2024 г. Экспорт в этом месяце текущего года достиг 1,56 млрд куб. м. В среднем «Турецкий поток» был загружен поставками в европейские страны на 5,5% больше в августе 2025 г., чем в тот же месяц 2024 г. Загрузка составила 50,2 млн куб. м в сутки.