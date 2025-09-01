Газета
Поставки российского газа по «Турецкому потоку» в Европу выросли

Ведомости

Россия экспортировала в Европу на 6,7% газа больше за период с января по август 2025 г. в сравнении год к году через трубопровод «Турецкий поток», передает ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Показатель вырос до 11,5 млрд куб. м.

При этом в августе поставки газа из России в указанном направлении сократились на 2% по сравнению с июлем 2025 г., но увеличились на 5,5% от показателя в августе 2024 г. Экспорт в этом месяце текущего года достиг 1,56 млрд куб. м. В среднем «Турецкий поток» был загружен поставками в европейские страны на 5,5% больше в августе 2025 г., чем в тот же месяц 2024 г. Загрузка составила 50,2 млн куб. м в сутки.

26 августа в «Газпроме» сообщили об историческом рекорде летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. Рекорд зафиксирован 25 августа. Он составил 707,9 млн куб. м газа. В июле «Газпром» нарастил на 37% объем поставок своего газа в Европу. В июне компания за день прокачивала транзитом через «Турецкий поток» и Турцию в Европу по 37,6 млн куб. м газа.

