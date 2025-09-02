Минфин не поддержал введение прогрессивной шкалы НДФЛ для нерезидентов

Сейчас в России действует расширенная пятиступенчатая шкала НДФЛ вместо двухступенчатой. Для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка составит 13%, от 2,4 млн до 5 млн руб. – 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20% и свыше 50 млн руб. – 22%. При этом платить налог по более высокой ставке нужно будет не со всей суммы дохода, а с ее превышения над минимальным уровнем. Минфин сообщал, что изменения затронут лишь 3% трудоспособного населения страны, т. е. более высокий НДФЛ заплатят лишь около 2,5 млн человек.