Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Минфин не поддержал введение прогрессивной шкалы НДФЛ для нерезидентов

Ведомости

Идея прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для нерезидентов является нецелесообразной. Об этом заявили в Минфине РФ, передает Forbes.

Организация «Деловая Россия» направила предложение о введении дифференцированных ставок налога на доходы физических лиц для нерезидентов, работающих на российские компании. Предлагаемая шкала ставок фиксируется на уровне от 30 до 39%. 

В Минфин считают, что введение таких ставок является нецелесообразным. Позиция Минфина объясняется непродолжительным периодом возможного применения этих ставок. Кроме того, в ведомстве считают, что увеличение ставок на 17 п. п. может привести к отказу высококвалифицированных кадров от сотрудничества с российскими организациями.

Что такое прогрессивная шкала НДФЛ

Экономика

Сейчас в России действует расширенная пятиступенчатая шкала НДФЛ вместо двухступенчатой. Для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка составит 13%, от 2,4 млн до 5 млн руб. – 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20% и свыше 50 млн руб. – 22%. При этом платить налог по более высокой ставке нужно будет не со всей суммы дохода, а с ее превышения над минимальным уровнем. Минфин сообщал, что изменения затронут лишь 3% трудоспособного населения страны, т. е. более высокий НДФЛ заплатят лишь около 2,5 млн человек.

По данным Минфина, изменения затрагивают лишь 3% трудоспособного населения страны, то есть более высокий НДФЛ будет платить лишь около 2,5 млн человек.

В феврале Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ввести ежегодный механизм индексации порогов дохода, на который действует повышенная ставка НДФЛ (15–22%). РСПП предлагает ориентироваться на динамику индекса-дефлятора – показателя, который устанавливает ежегодно Минэкономразвития на основе изменения текущих цен к базисному периоду. 

Уточнялось, что применение индекса-дефлятора к прогрессивной шкале приведет к увеличению порогов дохода, при которых применяются повышенные ставки НДФЛ. Таким образом, налоговая нагрузка граждан не будет расти из-за увеличения доходов в связи с инфляцией. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных