Минфин не поддержал введение прогрессивной шкалы НДФЛ для нерезидентов
Идея прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для нерезидентов является нецелесообразной. Об этом заявили в Минфине РФ, передает Forbes.
Организация «Деловая Россия» направила предложение о введении дифференцированных ставок налога на доходы физических лиц для нерезидентов, работающих на российские компании. Предлагаемая шкала ставок фиксируется на уровне от 30 до 39%.
В Минфин считают, что введение таких ставок является нецелесообразным. Позиция Минфина объясняется непродолжительным периодом возможного применения этих ставок. Кроме того, в ведомстве считают, что увеличение ставок на 17 п. п. может привести к отказу высококвалифицированных кадров от сотрудничества с российскими организациями.
Сейчас в России действует расширенная пятиступенчатая шкала НДФЛ вместо двухступенчатой. Для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка составит 13%, от 2,4 млн до 5 млн руб. – 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20% и свыше 50 млн руб. – 22%. При этом платить налог по более высокой ставке нужно будет не со всей суммы дохода, а с ее превышения над минимальным уровнем. Минфин сообщал, что изменения затронут лишь 3% трудоспособного населения страны, т. е. более высокий НДФЛ заплатят лишь около 2,5 млн человек.
По данным Минфина, изменения затрагивают лишь 3% трудоспособного населения страны, то есть более высокий НДФЛ будет платить лишь около 2,5 млн человек.
В феврале Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ввести ежегодный механизм индексации порогов дохода, на который действует повышенная ставка НДФЛ (15–22%). РСПП предлагает ориентироваться на динамику индекса-дефлятора – показателя, который устанавливает ежегодно Минэкономразвития на основе изменения текущих цен к базисному периоду.
Уточнялось, что применение индекса-дефлятора к прогрессивной шкале приведет к увеличению порогов дохода, при которых применяются повышенные ставки НДФЛ. Таким образом, налоговая нагрузка граждан не будет расти из-за увеличения доходов в связи с инфляцией.