РСПП предложил индексировать пороги шкалы НДФЛ и ввести семейное налогообложение

Согласно законодательным изменениям, вступившим в силу с 2025 г., для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка сохранится в размере 13%, от 2,4 млн до 5 млн руб. – 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20% и свыше 50 млн руб. – 22%. Граждане будут платить налог по более высокой ставке не со всей суммы дохода, а только с той части, которая превышает установленный порог. По данным Минфина, изменения затронут лишь 3% трудоспособного населения страны, т. е. более высокий НДФЛ будет платить лишь около 2,5 млн человек.