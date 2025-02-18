РСПП предложил индексировать пороги шкалы НДФЛ и ввести семейное налогообложение

РСПП предложил индексировать пороги шкалы НДФЛ и ввести семейное налогообложениеКрупный бизнес сформировал пакет налоговых предложений
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП, представляет интересы крупного бизнеса) подготовил пакет предложений в фискальной сфере. Одна из инициатив – введение ежегодного механизма индексации порогов дохода, на который действует повышенная ставка НДФЛ (15–22%). РСПП предлагает ориентироваться на динамику индекса-дефлятора – показателя, который устанавливает ежегодно Минэкономразвития на основе изменения текущих цен к базисному периоду. Этот пункт вошел в проект резолюции по итогам налогового форума в рамках ежегодной Недели российского бизнеса (документ есть у «Ведомостей»).
Согласно законодательным изменениям, вступившим в силу с 2025 г., для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка сохранится в размере 13%, от 2,4 млн до 5 млн руб. – 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20% и свыше 50 млн руб. – 22%. Граждане будут платить налог по более высокой ставке не со всей суммы дохода, а только с той части, которая превышает установленный порог. По данным Минфина, изменения затронут лишь 3% трудоспособного населения страны, т. е. более высокий НДФЛ будет платить лишь около 2,5 млн человек.