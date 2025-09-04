Решетников рассказал о последствиях охлаждения экономики

«Последствия этого охлаждения будут в том, что предприятия сейчас накопят определенный объем убытков, в том числе, в первую очередь, по процентным платежам. <…> Придется потом отдавать эти долги, а значит, период возврата к инвестиционной фазе роста, к сожалению, отодвинется вправо», – сказал он.