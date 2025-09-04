Решетников рассказал о последствиях охлаждения экономики
Последствия охлаждения российской экономики выявятся в накопленных убытках предприятий, а период возврата к инвестиционной стадии роста сдвинется. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) в беседе с телеканалом «Россия 24».
«Последствия этого охлаждения будут в том, что предприятия сейчас накопят определенный объем убытков, в том числе, в первую очередь, по процентным платежам. <…> Придется потом отдавать эти долги, а значит, период возврата к инвестиционной фазе роста, к сожалению, отодвинется вправо», – сказал он.
Решетников пояснил, что сейчас по темпам роста корпоративного кредитования видно, насколько охлаждается кредитование юридических и физических лиц. При этом министр отметил, что в Минэкономразвития видят ситуацию достаточно сложной.
Министр заметил, что ситуация с инфляцией коренным образом изменилась с начала года. Цены перестали расти, но за это приходится платить «непростой ситуацией» в экономике: рост ВВП в июле сократился до 0,4% против 1% в июне. Он добавил, что у ЦБ есть большое пространство для снижения денежно-кредитной политики.
На ВЭФ Решетников рассказал, что, согласно последним полученным данным, российская экономика охлаждается быстрее ожиданий. В связи с этим Минэкономразвития скорректирует ряд показателей своего прогноза. Он подчеркнул, что аналитики ведомства при подготовке прогноза просчитывают различные варианты, включая и стрессовые, а также оценивают влияние всех факторов и вызовов, текущую динамику и ситуацию в мировой экономике.
Глава Сбербанка Герман Греф в рамках форума также заявил, что охлаждение российской экономики продолжается, а II квартал 2025 г. «выглядит как техническая стагнация».