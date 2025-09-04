Решетников: экономика РФ охлаждается быстрее ожиданий

21 апреля «Ведомости» писали, что Минэкономразвития сохранило прогноз по росту ВВП России в 2025 г. на уровне 2,5%, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) и снижение цен на нефть. «Прогноз носит умеренно консервативный характер, т. е. он не слишком оптимистичен и не слишком пессимистичен», – рассказал представитель ведомства. При этом волатильность крайне высока и прежде всего внешние условия, связанные с колебаниями на мировом рынке, могут оказать влияние и на параметры прогноза, и на параметры бюджета, добавил он.