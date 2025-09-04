Газета
Главная / Экономика /

Решетников: экономика РФ охлаждается быстрее ожиданий

Прогноз правительства будет скорректирован
Ведомости

Согласно последним полученным данным, российская экономика охлаждается быстрее ожиданий. В связи с этим Минэкономразвития скорректирует ряд показателей своего прогноза. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

«В базовом сценарии ряд показателей по понятным причинам будут скорректированы по сравнению с апрельскими сценарными условиями. Мы на финальном этапе, в ближайшее время внесем прогноз в правительство», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Решетников рассказал, что аналитики Минэкономразвития при подготовке прогноза просчитывают различные варианты, включая и стрессовые, а также оценивают влияние всех факторов и вызовов, текущую динамику и ситуацию в мировой экономике.

Греф на ВЭФ назвал необходимый уровень ключевой ставки для оживления экономики

Финансы / Банки

Глава Сбербанка Герман Греф в рамках форума также заявил, что охлаждение российской экономики продолжается, а II квартал 2025 г. «выглядит как техническая стагнация».

21 апреля «Ведомости» писали, что Минэкономразвития сохранило прогноз по росту ВВП России в 2025 г. на уровне 2,5%, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) и снижение цен на нефть. «Прогноз носит умеренно консервативный характер, т. е. он не слишком оптимистичен и не слишком пессимистичен», – рассказал представитель ведомства. При этом волатильность крайне высока и прежде всего внешние условия, связанные с колебаниями на мировом рынке, могут оказать влияние и на параметры прогноза, и на параметры бюджета, добавил он.

В июле Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста российского ВВП в 2025 г. с 1,5% до 0,9%. В предыдущей версии прогноза в апреле МВФ поднимал ожидания на 0,1 п. п. с предыдущих 1,4%. При этом прогноз по росту российской экономики на 2026 г. немного улучшен – с 0,9% до 1%.

6 августа в Банке России сообщали, что по итогам I квартала 2025 г. ВВП России увеличился на 1,4% в годовом выражении. Это ниже апрельского прогноза Банка России (2%). Во II квартале, согласно оперативным оценкам регулятора, рост экономики ускорился до 1,8% в годовом выражении.

Согласно обновленному прогнозу ЦБ, в среднем по итогам 2025 г. темпы роста ВВП составят 1,0–2,0%. В 2026 г. на фоне действия эффектов жесткой денежно-кредитной политики рост может замедлиться до 0,5–1,5%. Однако в 2027 г. экономика, как ожидается, выйдет на устойчивые потенциальные темпы роста в 1,5–2,5%, которые сохранятся в последующие годы.

«Интерфакс» со ссылкой на источник 1 сентября писал, что в связи с ускорением охлаждения экономики РФ рост ВВП РФ в 2025 г. может составить 1,2%.

