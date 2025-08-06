ЦБ: ВВП в I квартале вырос на 1,4%

Согласно обновленному прогнозу ЦБ, в среднем по итогам 2025 г. темпы роста ВВП составят 1,0–2,0%. В 2026 г. на фоне действия эффектов жесткой денежно-кредитной политики рост может замедлиться до 0,5–1,5%. Однако в 2027 г. экономика, как ожидается, выйдет на устойчивые потенциальные темпы роста в 1,5–2,5%, которые сохранятся в последующие годы.