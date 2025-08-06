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Главная / Экономика /

ЦБ: ВВП в I квартале вырос на 1,4%

Регулятор отмечает более быстрое охлаждение внутреннего спроса
Ведомости

По итогам I квартала 2025 г. ВВП России увеличился на 1,4% в годовом выражении. Это ниже апрельского прогноза Банка России (2%). Об этом говорится в комментарии регулятора к среднесрочному прогнозу.

Как отмечает регулятор, данные свидетельствуют о более быстром охлаждении внутреннего спроса, чем ожидалось. При этом его структура была неоднородной: потребление домохозяйств и государственных органов выросло слабее прогноза, тогда как валовое накопление основного капитала превысило ожидания.

«Отрицательный вклад в динамику ВВП в I квартале 2025 г. внесли изменение запасов материальных оборотных средств и чистый экспорт», – отмечается в комментарии.

Во II квартале, согласно оперативным оценкам, рост экономики ускорился до 1,8% в годовом выражении.

Банк России отмечает, что положительный разрыв выпуска продолжал сокращаться в первые два квартала года, что способствовало замедлению инфляции.

Согласно обновленному прогнозу ЦБ, в среднем по итогам 2025 г. темпы роста ВВП составят 1,0–2,0%. В 2026 г. на фоне действия эффектов жесткой денежно-кредитной политики рост может замедлиться до 0,5–1,5%. Однако в 2027 г. экономика, как ожидается, выйдет на устойчивые потенциальные темпы роста в 1,5–2,5%, которые сохранятся в последующие годы.

29 июля Международный валютный фонд понизил свой прогноз по росту российской экономики в 2025 г. до 0,9%. На 2026 г. оценка, напротив, была немного повышена – с 0,9 до 1%.

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