МВФ снизил прогноз роста ВВП России на 2025 год до 0,9%
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста российской экономики на 2025 г., снизив его с 1,5% до 0,9%. Обновленные данные были опубликованы в докладе «Перспективы развития мировой экономики».
Это снижение прогноза произошло после незначительного повышения ожиданий в апреле, когда МВФ увеличил прогноз на 0,1 п. п. (с 1,4% до 1,5%). На 2026 г. прогноз немного улучшен – с 0,9% до 1%.
Министр финансов Антон Силуанов 6 июня прогнозировал рост ВВП России по итогам 2025 г. в диапазоне 1,5–2%. Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что экономика России демонстрирует ежегодный рост более чем на 4%, несмотря на внешние сложности. По данным Минэкономразвития РФ, за первые пять месяцев текущего года рост ВВП составил 1,5% в годовом выражении.