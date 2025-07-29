МВФ снизил прогноз роста ВВП России на 2025 год до 0,9%

Министр финансов Антон Силуанов 6 июня прогнозировал рост ВВП России по итогам 2025 г. в диапазоне 1,5–2%. Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что экономика России демонстрирует ежегодный рост более чем на 4%, несмотря на внешние сложности. По данным Минэкономразвития РФ, за первые пять месяцев текущего года рост ВВП составил 1,5% в годовом выражении.