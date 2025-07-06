Силуанов спрогнозировал рост ВВП России по итогам года в 1,5–2%
Российская экономика по итогам 2025 г. вырастет на 1,5–2%, заявил «РИА Новости» министр финансов Антон Силуанов.
«В целом по текущему году мы ожидаем динамику экономического роста порядка 1,5–2%, такие наши ожидания в текущем году», – сказал он.
На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил, что ВВП России ежегодно растет более чем на 4%, несмотря на все сложности. По данным Минэкономразвития РФ, по итогам пяти месяцев текущего года рост валового внутреннего продукта составил 1,5% год к году. В мае показатель вырос на 1,2% по сравнению с прошлым годом.
Россия, по ощущениям бизнеса, находится «на грани» рецессии, говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе сессии на ПМЭФе 19 июня. Силуанов тогда оценил состояние экономики как «похолодание», за которым «всегда приходит лето». Позднее он подтвердил, что рецессии в России нет, но есть плановое охлаждение экономики.