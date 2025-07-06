Силуанов спрогнозировал рост ВВП России по итогам года в 1,5–2%

На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил, что ВВП России ежегодно растет более чем на 4%, несмотря на все сложности. По данным Минэкономразвития РФ, по итогам пяти месяцев текущего года рост валового внутреннего продукта составил 1,5% год к году. В мае показатель вырос на 1,2% по сравнению с прошлым годом.