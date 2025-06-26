Силуанов: в России нет рецессии, есть плановое охлаждение экономики

Силуанов: в России нет рецессии, есть плановое охлаждение экономикиТемпы роста ВВП за два года превысили 4%
Рецессии в России нет, но есть плановое охлаждение экономики. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
В интервью ведущему RT Рику Санчесу глава Минфина заявил, что у РФ один из лучших показателей «двадцатки» по долгу ВВП – 15%. Самый низкий дефицит бюджета – 1,7% ВВП в прошлом году.
«Ответственная финансовая политика делает свое дело», – подчеркнул Силуанов.
Министр отметил, что темпы роста экономики России за два года превысили 4%, а это выше показателя большинства стран. При этом реальные доходы населения выросли более чем на 7% в 2024 году, отметил глава Минфина.
Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган также заявлял, что в России на данный момент нет рецессии, а наблюдается лишь плавное замедление темпов экономического роста. Как говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 19 июня, экономика находится в состоянии «выхода из перегрева».