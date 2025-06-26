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Силуанов: в России нет рецессии, есть плановое охлаждение экономики

Темпы роста ВВП за два года превысили 4%
Ведомости

Рецессии в России нет, но есть плановое охлаждение экономики. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

В интервью ведущему RT Рику Санчесу глава Минфина заявил, что у РФ один из лучших показателей «двадцатки» по долгу ВВП – 15%. Самый низкий дефицит бюджета – 1,7% ВВП в прошлом году.

«Ответственная финансовая политика делает свое дело», – подчеркнул Силуанов.

Министр отметил, что темпы роста экономики России за два года превысили 4%, а это выше показателя большинства стран. При этом реальные доходы населения выросли более чем на 7% в 2024 году, отметил глава Минфина.

О том, что Россия, по ощущениям бизнеса, находится «на грани» рецессии сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе сессии на ПМЭФе 19 июня. Силуанов тогда оценил состояние экономики как «похолодание», за которым «всегда приходит лето».

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган также заявлял, что в России на данный момент нет рецессии, а наблюдается лишь плавное замедление темпов экономического роста. Как говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 19 июня, экономика находится в состоянии «выхода из перегрева».

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