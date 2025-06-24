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В Центробанке заявили об отсутствии рецессии в России

Ведомости

В Центробанке РФ заявили, что в России на данный момент нет рецессии, а наблюдается лишь плавное замедление темпов экономического роста. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган во время коммуникационной сессии с представителями бизнеса Новосибирска и области.

«Сейчас рецессию мы явно не наблюдаем, мы наблюдаем плавное замедление темпов роста», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Гангана, некоторые эксперты ошибочно характеризуют текущую ситуацию в экономике как рецессию. Но он пояснил, что ситуация сейчас действительно крайне неоднородная. Есть отрасли, где выпуск снижается: черная металлургия, нефтегазовый сектор, гражданское машиностроение. Однако есть много отраслей, где сохраняется рост: фармацевтика, производственное оборудование, ряд сегментов химической промышленности.

Ганган подчеркнул, что происходящее – это именно «замедление роста экономики», когда она выходит из состояния перегрева.

«К сожалению, это нормально, что есть такая большая неоднородность по отраслям», – добавил директор департамента ЦБ.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии ПМЭФа заявил, что Россия не столкнется с рецессией, если будут приняты верные решения, в том числе по денежно-кредитной политике. Обновление прогноза по росту ВВП на 2025 г. Минэкономразвития будет делать в августе, когда значительная часть решений и их влияние будут уже понятны, добавил он.

Решетников также говорил 19 июня, что, по текущим ощущениям бизнеса, Россия «уже, кажется, на грани перехода в рецессию». Глава Минфина Антон Силуанов на встрече отметил, что сейчас происходит «похолодание» экономики, но за похолоданием «всегда приходит лето».

20 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что риски возникновения рецессии в России появятся, если экономика вовремя не начнет ускорение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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