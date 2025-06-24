В Центробанке заявили об отсутствии рецессии в России

Министр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии ПМЭФа заявил, что Россия не столкнется с рецессией, если будут приняты верные решения, в том числе по денежно-кредитной политике. Обновление прогноза по росту ВВП на 2025 г. Минэкономразвития будет делать в августе, когда значительная часть решений и их влияние будут уже понятны, добавил он.