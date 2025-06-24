В Центробанке заявили об отсутствии рецессии в России
В Центробанке РФ заявили, что в России на данный момент нет рецессии, а наблюдается лишь плавное замедление темпов экономического роста. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган во время коммуникационной сессии с представителями бизнеса Новосибирска и области.
«Сейчас рецессию мы явно не наблюдаем, мы наблюдаем плавное замедление темпов роста», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Гангана, некоторые эксперты ошибочно характеризуют текущую ситуацию в экономике как рецессию. Но он пояснил, что ситуация сейчас действительно крайне неоднородная. Есть отрасли, где выпуск снижается: черная металлургия, нефтегазовый сектор, гражданское машиностроение. Однако есть много отраслей, где сохраняется рост: фармацевтика, производственное оборудование, ряд сегментов химической промышленности.
Ганган подчеркнул, что происходящее – это именно «замедление роста экономики», когда она выходит из состояния перегрева.
«К сожалению, это нормально, что есть такая большая неоднородность по отраслям», – добавил директор департамента ЦБ.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии ПМЭФа заявил, что Россия не столкнется с рецессией, если будут приняты верные решения, в том числе по денежно-кредитной политике. Обновление прогноза по росту ВВП на 2025 г. Минэкономразвития будет делать в августе, когда значительная часть решений и их влияние будут уже понятны, добавил он.
Решетников также говорил 19 июня, что, по текущим ощущениям бизнеса, Россия «уже, кажется, на грани перехода в рецессию». Глава Минфина Антон Силуанов на встрече отметил, что сейчас происходит «похолодание» экономики, но за похолоданием «всегда приходит лето».
20 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что риски возникновения рецессии в России появятся, если экономика вовремя не начнет ускорение.