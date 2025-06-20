Песков предупредил о риске рецессии в России
Есть риски возникновения рецессии в России, если экономика вовремя не начнет ускорение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Если не начать чуть-чуть ускоряться, то ранее принятые Центробанком меры, они действительно могут экономику притормозить существенно. Тогда риск рецессии – совершенно по понятным причинам», – сказал представитель Кремля.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии ПМЭФа ранее заявил, что Россия не столкнется с рецессией, если будут приняты верные решения, в том числе по денежно-кредитной политике. Обновление прогноза по росту ВВП на 2025 г. Минэкономразвития будет делать в августе, когда значительная часть решений и их влияние будут уже понятны, добавил он.
Решетников также говорил 19 июня, что, по текущим ощущениям бизнеса, Россия «уже, кажется, на грани перехода в рецессию». Глава Минфина Антон Силуанов на встрече отметил, что сейчас происходит «похолодание» экономики, но за похолоданием «всегда приходит лето».