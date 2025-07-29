МВФ понизил прогноз по росту российской экономики до 0,9% в этом году

Китай, по новым оценкам фонда, увеличит ВВП в 2025 г. на 4,8% (оценка выросла на 0,8 п. п., в апреле ее снижали на 0,6 п. п.). В 2026 г. рост китайской экономики ожидается на уровне 4,2% против предыдущей оценки в 4%. Для Индии прогноз на 2025 г. улучшен на 0,2 п. п. до 6,4%, на 2026 г. – на 0,1 п. п., до 6,4%. Бразилия, согласно пересмотренным данным, покажет подъем на 2,3% в текущем году (+0,3 п. п.) и на 2,1% в 2026 г. (+0,1 п. п.).