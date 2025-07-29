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Главная / Экономика /

МВФ понизил прогноз по росту российской экономики до 0,9% в этом году

Фонд пересмотрел оценки по ВВП и в других странах мира на фоне изменений в экономической политики
Ксения Котченко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста российского ВВП в 2025 г. с 1,5 до 0,9%, следует из обновленного июльского обзора мировой экономики Global Economy: Tenuous Resilience amid Persistent Uncertainty. В предыдущей версии прогноза в апреле МВФ поднимал ожидания на 0,1 п. п. с предыдущих 1,4%. При этом прогноз по росту российской экономики на 2026 г. немного улучшен – с 0,9 до 1%.

Международные финансовые институты не первый раз выступают с негативными прогнозами относительно развития российской экономики, однако за последние годы ни одна из таких сверхконсервативных оценок еще ни разу не соответствовала факту, сообщил представитель Минэкономразвития. По его словам, в настоящее время министерство разрабатывает свой прогноз, где будут учтены все факторы.

Понижение прогноза по российской экономике связано с ужесточением экономической политики и снижением цен на нефть, сообщила заместитель директора исследовательского департамента МВФ Петя Коева-Брукс. Она добавила, что в I квартале текущего года рост экономики России оказался ниже ожиданий. Обновленный ориентир МВФ по ВВП ниже диапазона прогноза Банка России, который ожидает увеличения показателя в 2025 г. в диапазоне 1–2%. Апрельский прогноз Минэкономразвития в базовом сценарии также выше и предусматривает 2,5%. Оценки МВФ на будущий год соответствуют интервалу прогноза ЦБ (0,5–1,5%), но ниже ожиданий Минэка – 2,4%.

Прогнозы по росту экономики других стран

Глобальная экономика, напротив, будет расти быстрее прежних ожиданий, считают в МВФ. Фонд повысил базовый сценарий на текущий год на 0,2 п. п. до 3%. На 2026 г. прогноз вырос на 0,1 п. п. до 3,1%. Обновленные показатели отражают усиленное бюджетное стимулирование мировой экономики накануне повышения тарифов, а также решение США установить более низкие средние эффективные тарифные ставки, чем было заявлено в апреле, сообщили в МВФ. Позитивно влияют на мировой ВВП улучшение финансовых условий, в том числе благодаря ослаблению доллара, и фискальная экспансия (политика наращивания государственных расходов при одновременном снижении налогов. – «Ведомости») в некоторых крупных юрисдикциях.

США приостановили повышение тарифов для большинства своих торговых партнеров, на фоне деэскалации торговой напряженности с Китаем в мае, что позволило снизить эффективную ставку тарифа США с 24% до примерно 17%, отметил в комментарии к отчету главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша. Тем не менее, тарифы остаются исторически высокими, а мировая политика – крайне неопределенной, поскольку лишь некоторые страны достигли окончательных торговых соглашений, отмечает Гуринша. По его словам, даже небольшое снижение торговой напряженности способствовало устойчивости мировой экономики.

Китай, по новым оценкам фонда, увеличит ВВП в 2025 г. на 4,8% (оценка выросла на 0,8 п. п., в апреле ее снижали на 0,6 п. п.). В 2026 г. рост китайской экономики ожидается на уровне 4,2% против предыдущей оценки в 4%. Для Индии прогноз на 2025 г. улучшен на 0,2 п. п. до 6,4%, на 2026 г. – на 0,1 п. п., до 6,4%. Бразилия, согласно пересмотренным данным, покажет подъем на 2,3% в текущем году (+0,3 п. п.) и на 2,1% в 2026 г. (+0,1 п. п.).

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Экономика / Мировая экономика

США, по мнению МВФ, нарастят ВВП в 2025 г. на 1,9% (+0,1 п. п.). В 2026 г. ожидается рост на 2% против предыдущей оценки в 1,1%. Для еврозоны прогноз на текущий год повышен на 0,2 п. п., до 1%, на 2026 г. оценка осталась без изменений – 1,2%.

Германия, согласно новым расчетам, в 2025 г. покажет подъем на 0,1 п. п. (в апреле фонд прогнозировал нулевой прирост). Прогноз на 2026 г. не изменился – 0,9%.

МВФ пересмотрел в сторону повышения прогноз по ВВП стран с формирующимся рынком и развивающихся государств на 2025 г. – показатель увеличен на 0,4 п. п., до 4,1%, а на 2026 г. – на 0,1 п. п., до 4%. Для развитых стран оценка также скорректирована вверх: в текущем году рост составит 1,5% (+0,1 п. п.), в 2026-м – 1,6% (+0,1 п. п.).

По оценке МВФ, глобальная инфляция в 2025 г. составит 4,2%, что на 0,1 п. п. ниже апрельского прогноза. Ожидания на 2026 г. сохранились на уровне 3,6%. 

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