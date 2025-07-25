Эксперты МВФ сочли регионализацию экономик залогом победы в торговых войнах

Мировая торговля входит в эпоху формирования макрорегионов на фоне ужесточения пошлин США в 2025 г., заявили старший экономист департамента анализа стратегии и политики МВФ Лоренцо Ротунно и заместитель начальника отдела департамента анализа стратегии и политики МВФ Мишель Рута в исследовании Trade Partners’ Responses to US Tariffs. Авторы доклада утверждают, что в мировой торговой войне выигрывает не инициатор, а те страны, которые вовремя и выгодно выстраивают новые связи и ситуативно формируют макрорегионы.