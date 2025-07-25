Эксперты МВФ сочли регионализацию экономик залогом победы в торговых войнах

Эксперты МВФ сочли регионализацию экономик залогом победы в торговых войнахМировой ВВП может вырасти на 0,3% за счет усиления интеграции внутри экономических союзов
Мировая торговля входит в эпоху формирования макрорегионов на фоне ужесточения пошлин США в 2025 г., заявили старший экономист департамента анализа стратегии и политики МВФ Лоренцо Ротунно и заместитель начальника отдела департамента анализа стратегии и политики МВФ Мишель Рута в исследовании Trade Partners’ Responses to US Tariffs. Авторы доклада утверждают, что в мировой торговой войне выигрывает не инициатор, а те страны, которые вовремя и выгодно выстраивают новые связи и ситуативно формируют макрорегионы.
Перестройка мировой торговли в пользу регионализации и углубление интеграции внутри новых блоков повышают эффективность глобальной макросистемы, утверждают в МВФ. По подсчетам организации, усиление интеграции внутри торговых союзов способствует увеличению мирового ВВП на 0,3%. Эксперты МВФ оценили последствия различных сценариев торговой политики с помощью модели общего равновесия. Моделирование последствий построено для 73 стран и 20 секторов экономики с использованием баз данных ОЭСР, The International Trade Centre, системы TRAINS стран Генеральной ассамблеи ООН.