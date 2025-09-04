ЦБ: средняя ставка по вкладам в августе снизилась до 15,7% годовых
В третьей декаде августа средняя ставка по вкладам снизилась до 15,7% (-0,15 п. п.) годовых. Об этом говорится в результатах мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций от Банка России.
Ставка по вкладам стала ниже 16% в начале августа – 15,96%. В последний раз показатель находился на таком уровне в июне 2024 г.
Доходность больше всего сократилась на вкладах от трех до шести месяцев (-0,43 п. п.). Банки отмечали, что они являются наиболее востребованными у россиян. В депозитах от одного года доходность стала меньше на 0,33 п. п. На остальных сроках – на 0,10–0,13 п. п.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам совета директоров 25 июля говорила, что депозиты останутся привлекательными еще долгое время, несмотря на снижение ключевой ставки. Так как ключевая будет опускаться постепенно по мере снижения инфляции, доходность по вкладам все равно будет выше инфляции, что позволит сохранить от обесценивания сбережения граждан, поясняла она.
ЦБ сообщал, что ключевая ставка может снизиться до 12% в 2026 г. Сейчас ключевая ставка находится на уровне 18%. В августе совет директоров ЦБ снизил ее уровень сразу на 200 б. п. с 20%. В регуляторе объявляли, что ЦБ будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 г.