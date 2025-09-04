ЦБ: средняя ставка по вкладам в августе снизилась до 15,7% годовых

ЦБ сообщал, что ключевая ставка может снизиться до 12% в 2026 г. Сейчас ключевая ставка находится на уровне 18%. В августе совет директоров ЦБ снизил ее уровень сразу на 200 б. п. с 20%. В регуляторе объявляли, что ЦБ будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 г.