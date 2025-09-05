Путин: резкое снижение ключевой ставки может привести к существенному росту цен

2 сентября ЦБ в докладе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026 г. и период 2027–2028 гг.» сообщал, что ключевая ставка может снизиться до 12% в 2026 г. В настоящий момент она находится на уровне 18%. В августе совет директоров регулятора снизил уровень ключевой ставки сразу на 200 б. п. с 20%.