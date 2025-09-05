Газета
Главная / Экономика /

Путин: резкое снижение ключевой ставки может привести к существенному росту цен

Ведомости

Резкое снижение ключевой ставки может привести к значительному росту цен. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава государства прокомментировал противоречивые экономические прогнозы. По его словам, Банк России и правительство действуют профессионально по сдерживанию инфляции.

«Если резко снизить ключевую ставку ЦБ России, то цены будут резко расти», – подчеркнул Путин.

2 сентября ЦБ в докладе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026 г. и период 2027–2028 гг.» сообщал, что ключевая ставка может снизиться до 12% в 2026 г. В настоящий момент она находится на уровне 18%. В августе совет директоров регулятора снизил уровень ключевой ставки сразу на 200 б. п. с 20%.

Тогда в Центробанке объявили, что регулятор будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 г.

29 августа первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов выразил мнение, что ЦБ может снизить ключевую ставку на заседании совета директоров 12 сентября. В пользу более осторожного решения говорит рост инфляционных ожиданий и неопределенность с дефицитом бюджета, а также ускорение корпоративного кредитования.

