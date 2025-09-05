Греф ожидает снижения ключевой ставки

В последний раз Банк России снижал ставку 25 июля – с 20 до 18% годовых. Этого ожидали большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов – 12 из 20. Глава регулятора Эльвира Набиуллина тогда отметила, что ЦБ должен осторожно принимать следующие решения по ключевой ставке. По ее словам, в 2025 г. регулятор рассматривает варианты снижения на 100–200 б. п. или сохранение ставки на текущем уровне.