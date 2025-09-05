Газета
Главная / Экономика /

Греф ожидает снижения ключевой ставки

Ведомости

Глава Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил о позитивных ожиданиях по поводу возможного снижения ключевой ставки на предстоящем заседании совета директоров Банка России.

«На снижение – да», – ответил он на соответсвующий вопрос (цитата по ТАСС).

29 августа первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов также выразил мнение, что Центробанк может снизить ключевую ставку на заседании совета директоров 12 сентября. Он уточнил, что в пользу более осторожного решения говорит рост инфляционных ожиданий, неопределенность с дефицитом бюджета и ускорение корпоративного кредитования.

В последний раз Банк России снижал ставку 25 июля – с 20 до 18% годовых. Этого ожидали большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов – 12 из 20. Глава регулятора Эльвира Набиуллина тогда отметила, что ЦБ должен осторожно принимать следующие решения по ключевой ставке. По ее словам, в 2025 г. регулятор рассматривает варианты снижения на 100–200 б. п. или сохранение ставки на текущем уровне.

