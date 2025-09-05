Костин не дает прогнозов по ключевой ставке
Костин заявил, что «тренд есть», а гадание ему неинтересно. По его словам, 1–2% не играют особой роли, но, на его взгляд, регулятор «что-то сбросит». Глава ВТБ уточнил, что является сторонником ускоренного снижения ставки. Инфляция снижается, качественного ухудшения экономики за последний квартал не замечено, указал он.
Опрошенные «Ведомостями» аналитики и представители бизнеса считают, что Банк России на заседании 12 сентября снизит ключевую ставку. Разногласия есть только по размеру снижения. Большинство – 12 из 23 респондентов – ждут уменьшения на 2 п. п. до 16%.
В последний раз Центробанк снижал ставку 25 июля – с 20 до 18% годовых. Этого ожидали большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов – 12 из 20. Глава регулятора Эльвира Набиуллина тогда отметила, что Банк России должен осторожно принимать следующие решения по ключевой ставке. По ее словам, в 2025 г. регулятор рассматривает варианты снижения на 100–200 б. п. или сохранение ставки на нынешнем уровне.