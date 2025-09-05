Газета
Экономика

Костин не дает прогнозов по ключевой ставке

Ведомости

Глава ВТБ Андрей Костин не дает прогнозы по ключевой ставке Банка России. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Костин заявил, что «тренд есть», а гадание ему неинтересно. По его словам, 1–2% не играют особой роли, но, на его взгляд, регулятор «что-то сбросит». Глава ВТБ уточнил, что является сторонником ускоренного снижения ставки. Инфляция снижается, качественного ухудшения экономики за последний квартал не замечено, указал он.

Опрошенные «Ведомостями» аналитики и представители бизнеса считают, что Банк России на заседании 12 сентября снизит ключевую ставку. Разногласия есть только по размеру снижения. Большинство – 12 из 23 респондентов – ждут уменьшения на 2 п. п. до 16%.

В последний раз Центробанк снижал ставку 25 июля – с 20 до 18% годовых. Этого ожидали большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов – 12 из 20. Глава регулятора Эльвира Набиуллина тогда отметила, что Банк России должен осторожно принимать следующие решения по ключевой ставке. По ее словам, в 2025 г. регулятор рассматривает варианты снижения на 100–200 б. п. или сохранение ставки на нынешнем уровне.

