Силуанов допустил рост объема госзаимствований до конца 2025 года

При этом глава Минфина отметил, что для России существуют сдерживающие факторы в этом вопросе. Один из них – менее емкий финансовый рынок за счет отсутствия внешних инвесторов. «Мы видим, что мы сейчас ориентируемся на инвесторов в наши бумаги – исключительно внутренних инвесторов», – сказал Силуанов. Он добавил, что страна также ждет и намерена привлекать средства из дружественных государств.