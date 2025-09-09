Силуанов допустил рост объема госзаимствований до конца 2025 года
«Можно ли увеличивать долг? Да, с одной стороны, в этом году мы это будем делать. Это будет в пределах разумных увеличений, сразу хочу сказать. Это не будут какие-то большие дисбалансы для бюджета», – сказал министр, не уточняя, о каких конкретно цифрах идет речь.
По словам Силуанова, в России сейчас госдолг сохраняется на невысоком уровне. Он объяснил, что показатель составляет примерно 15% валового внутреннего продукта (ВВП) или «чуть меньше». Он подчеркнул, что «долг очень просто увеличить», как это бывает в других государствах, где он доходит до 20-25% ВВП и выше.
При этом глава Минфина отметил, что для России существуют сдерживающие факторы в этом вопросе. Один из них – менее емкий финансовый рынок за счет отсутствия внешних инвесторов. «Мы видим, что мы сейчас ориентируемся на инвесторов в наши бумаги – исключительно внутренних инвесторов», – сказал Силуанов. Он добавил, что страна также ждет и намерена привлекать средства из дружественных государств.
Другими ограничителями для увеличения госдолга, по словам министра, стали стоимость его обслуживания и взаимосвязь объема заимствований с жесткостью денежно-кредитной политики (ДКП). Силуанов подчеркнул, что «долг у нас дорогой», поэтому при его увеличении из бюджета будут вытесняться другие важные расходы. Кроме того, чем больше заимствования, «тем меньше возможностей будет у Центрального банка снижать процентную ставку».
В августе директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов говорил, что российский рынок госдолга уже адаптировался к отсутствию иностранных инвесторов и сможет «жить и без них». Он отметил, что в период активного ухода инвесторов-нерезидентов наблюдалась «более высокая волатильность, чем обычно», однако затем этот эффект пропал. Мамонов при этом уточнил, что «дополнительный спрос – это всегда хорошо».