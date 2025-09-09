Газета
Главная / Экономика /

Силуанов: надо понижать ключевую ставку и ставки в экономике

Ведомости

Надо понижать ключевую ставку и ставки в экономике, а для этого нужен взвешенный сбалансированный бюджет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью РБК.

«Чем меньше у нас будет дефицит бюджета, тем больше возможностей для кредитов у коммерческих банков. Чем меньше у нас будет дефицит бюджета, тем мягче может быть денежно-кредитная политика», – рассказал он.

Министр отметил, что нынешние высокие ставки являются отчасти следствием повышенного бюджетного импульса в предыдущие годы. По словам Силуанова, сейчас ситуация не должна повториться: бюджет должен быть сбалансированным.

Большинство опрошенных «Ведомостями» экономистов считают, что к концу года ЦБ может опустить ключевую ставку до 14% годовых.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ожидает, что Банк России на следующем заседании 12 сентября снизит ключевую ставку еще на 100–200 б. п. до 16–17%. По словам эксперта, затем регулятор будет опускать ее на каждом из оставшихся в этом году заседаний шагами по 100–200 б. п. – до 14% к концу года.

