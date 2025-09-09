Силуанов: надо понижать ключевую ставку и ставки в экономике

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ожидает, что Банк России на следующем заседании 12 сентября снизит ключевую ставку еще на 100–200 б. п. до 16–17%. По словам эксперта, затем регулятор будет опускать ее на каждом из оставшихся в этом году заседаний шагами по 100–200 б. п. – до 14% к концу года.