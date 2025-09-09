Минтруд: темпы роста экономики России были выше среднемировых два последних года
Валовый внутренний продукт (ВВП) в России вырос на 4,3% в 2024 г. и на 4,1% – в 2023 г. и эти темпы находятся на уровне выше среднемировых, заявил статс-секретарь – заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов в ходе 78-й сессии комитета по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) в Женеве.
«За последние два года экономика России росла темпами выше среднемировых – в прошлом году ВВП вырос на 4,3% после 4,1% в 2023 г.», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам замминистра, причиной такого роста стало в том числе увеличение внутреннего спроса – потребительского и инвестиционного. Кроме того, в России выросла производительность труда и снизился уровень безработицы, а также улучшился инвестиционный климат, подчеркнул Пудов.
Президент общественной организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин заявил «Ведомостям», что сейчас, возможно, экономика России находится на этапе рецессии. Российский бизнес, по его словам, в августе 2025 г., как и в предыдущем месяце, сообщал о сокращении спроса. Это не дает компаниям переложить увеличившиеся издержки на потребителя, так как этим способом смогли воспользоваться в основном только естественные монополии. Калинин объяснил, что сейчас бизнесам дорого обходится обслуживание кредитов, из-за чего они вынуждены уменьшать количество персонала и наращивать при этом производительность труда.