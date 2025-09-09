Минтруд: темпы роста экономики России были выше среднемировых два последних года

Президент общественной организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин заявил «Ведомостям», что сейчас, возможно, экономика России находится на этапе рецессии. Российский бизнес, по его словам, в августе 2025 г., как и в предыдущем месяце, сообщал о сокращении спроса. Это не дает компаниям переложить увеличившиеся издержки на потребителя, так как этим способом смогли воспользоваться в основном только естественные монополии. Калинин объяснил, что сейчас бизнесам дорого обходится обслуживание кредитов, из-за чего они вынуждены уменьшать количество персонала и наращивать при этом производительность труда.