Аксаков допустил снижение ключевой ставки до 17% на ближайшем заседании ЦБ
Вероятнее всего, Банк России на заседании 12 сентября снизит ключевую ставку до 17%, хотя возможно и более сильное уменьшение, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе форума «Будущее страхового рынка».
«Я полагаю, что 17%, то есть снизится на 1 процентный пункт. Но есть такие тенденции, которые говорят о том, что может быть даже более существенное снижение. Но я все-таки склоняюсь к 17%», – сказал депутат.
9 сентября министр финансов России Антон Силуанов отметил, что в стране нужно понижать ключевую ставку, как и ставки в экономике. Для этого, по его мнению, нужен взвешенный сбалансированный бюджет, тогда ошибки прошлых лет не повторятся.
Большинство опрошенных «Ведомостями» экономистов при этом считают, что к концу года ЦБ может опустить ключевую ставку до 14% годовых. Предполагается, что она также может быть в диапазоне от 14 до 16%.
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта (п. п.) до 18% на заседании 25 июля. Регулятор рассматривал вариант уменьшения показателя на 100, 150 или 200 базисных пунктов (б. п.) с «предметным» обсуждением 100 и 200 б. п.